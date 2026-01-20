¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Ese testimonio remite directamente a uno de los crímenes más resonantes de los últimos años que aún no fue esclarecido: el ocurrido en Chacabuco 59. Si bien el declarante sostuvo que el hecho se habría desencadenado en la calle San Juan, los pesquisas no descartan que se haya confundido o que haya aportado un dato falso con la intención de despistarlos.