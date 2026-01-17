¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Como el celular de Álvarez nunca apareció, la pesquisa se tornó más compleja. Los policías entrevistaron a su círculo íntimo e identificaron a las personas con las que se relacionaba, sumando testimonios que dejaron en claro su vulnerabilidad. El ambiente en el que se movía fue calificado como “pesado”: un grupo integrado por profesionales, personas de alto poder adquisitivo y personajes de la noche tucumana que solían reunirse en fiestas donde la droga y la música electrónica eran el común denominador.