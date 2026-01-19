¿Qué es la Legión Extranjera? El cuerpo de élite donde se formó el presunto asesino de Érika Álvarez

El entrenamiento en la Legión Extranjera funciona bajo un régimen de aislamiento absoluto y "ruptura" de la identidad previa del recluta. Durante los primeros meses en el centro de instrucción de Castelnaudary, los voluntarios son sometidos a privación de sueño, marchas forzadas con mochilas de más de 30 kilos y una disciplina de hierro donde el más mínimo error se paga con castigos físicos extenuantes. El objetivo es forjar el Esprit de Corps (espíritu de cuerpo), logrando que hombres de distintas lenguas y culturas operen como una sola máquina. Se los adiestra para ser fuerzas de despliegue rápido, especialistas en combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en climas extremos y, sobre todo, en la capacidad de resistir interrogatorios y torturas sin quebrar el voto de silencio y lealtad a la Legión.