El alimento que mejora el estado de ánimo en solo cuatro días, según la ciencia

Un estudio científico reveló que un alimento común puede elevar el estado de ánimo en solo cuatro días; conocé cuál es, por qué funciona y cómo incorporarlo a tu dieta diaria.

Por Mercedes Mosca Hace 51 Min

La relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos es cada vez más estudiada por la ciencia. En los últimos años, investigaciones en nutrición y salud mental demostraron que ciertos alimentos pueden influir de manera directa en el estado de ánimo, la energía y la capacidad para manejar el estrés. No se trata solo de “comer sano”, sino de incorporar nutrientes específicos que impactan en procesos neuroquímicos vinculados al bienestar emocional.

En este contexto, un reciente estudio llamó especialmente la atención: identificó un alimento capaz de mejorar el estado de ánimo en apenas cuatro días de consumo regular. Los resultados abren nuevas preguntas sobre el poder de la alimentación como complemento del cuidado de la salud mental y ofrecen una alternativa accesible para quienes buscan sentirse mejor sin recurrir exclusivamente a medicamentos o suplementos.

¿Cuál es el alimento que eleva el ánimo en apenas cuatro días?

Infaltable en los platos veraniegos, el kiwi es una excelente fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen el organismo. Además, su bajo contenido calórico, lo convierte en el aliado perfecto para quienes buscan una dieta equilibrada.

Se lo puede disfrutar de muchas formas: como agua frutal, de postre, en batidos, como aderezo para ensaladas o combinado con yogur para obtener probióticos y prebióticos. Silvana Ottaviano, licenciada en nutrición, advierte que, debido a su contenido de fibra, se debe evitar su consumo en casos de inflamación intestinal o gastritis. “Además, por su alto nivel de potasio, su consumo debe ser moderado según indicaciones médicas”, añade.

¿Qué beneficios tiene el kiwi para la salud física y mental?

El kiwi es una fruta de bajo aporte calórico, rica en fibra, antioxidantes, vitaminas como la C y la E, y minerales esenciales como el potasio. Su perfil nutricional único lo convierte en un aliado para la salud, ofreciendo múltiples beneficios que van desde la mejora de la digestión hasta el control del colesterol.

1. Regula el estado de ánimo

Un estudio publicado en el British Journal of Nutrition demostró que comer kiwi mejoraba el estado de ánimo de los participantes después de 4 días de consumo y que tenía un impacto mayor sobre la vitalidad y el humor en comparación con los individuos de la muestra que recibieron suplementos de vitamina C y placebo. Según pudieron observar, el efecto positivo del kiwi alcanzó su pico máximo alrededor de los 14-16 días de ingesta.

2. Aporta fibra y descompone proteínas

Según la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) el kiwi tiene de 3 a 4 gramos de fibra soluble por porción, con partes iguales de fibra soluble e insoluble, algo poco común en una fruta. “La combinación única de fibra y la presencia de una enzima en el kiwi llamada actinidina lo convierte en una potencia digestiva ya que ayuda a descomponer las proteínas”, informan.

3. Evita el daño celular

“Gracias a su amplia variedad de vitaminas y minerales, el kiwi cuenta con propiedades antioxidantes que previenen el daño celular, mejoran la circulación sanguínea y ayudan a disminuir la absorción de grasas, así como a equilibrar los niveles de glucosa”, declara la Lic. Ottaviano. Asimismo, explica que esta cualidad retrasa el envejecimiento dado que se protegen a las células del malestar causado por los radicales libres.

4. Reduce el colesterol y la presión arterial

La especialista informa que se trata de un alimento con bajo índice glucémico, es decir, que no permite que el azúcar en sangre se dispare cuando se lo consume. “Por eso, resulta un aliado para las personas con diabetes, además de que ayuda en la reducción del colesterol malo (LDL) y la estabilización de la presión arterial”, concluye.

