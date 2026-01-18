El alimento que mejora el estado de ánimo en solo cuatro días, según la ciencia

La relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos es cada vez más estudiada por la ciencia. En los últimos años, investigaciones en nutrición y salud mental demostraron que ciertos alimentos pueden influir de manera directa en el estado de ánimo, la energía y la capacidad para manejar el estrés. No se trata solo de “comer sano”, sino de incorporar nutrientes específicos que impactan en procesos neuroquímicos vinculados al bienestar emocional.