Cómo hacer caldo de huevo casero para bajar de peso y sentirte mejor

El caldo de huevo ganó popularidad en los últimos años dentro de las tendencias de alimentación saludable y pérdida de peso, impulsado por su sencillez y sus supuestos beneficios nutricionales. Este preparado casero, elaborado con ingredientes básicos, es valorado por ser liviano, fácil de digerir y rico en proteínas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan cuidar su figura sin recurrir a dietas extremas.