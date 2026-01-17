Secciones
Cómo hacer caldo de huevo casero para bajar de peso y sentirte mejor

Receta paso a paso de caldo de huevo casero, con sus beneficios para adelgazar y recomendaciones para integrarlo a una alimentación saludable y mejorar tu bienestar.

Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

El caldo de huevo ganó popularidad en los últimos años dentro de las tendencias de alimentación saludable y pérdida de peso, impulsado por su sencillez y sus supuestos beneficios nutricionales. Este preparado casero, elaborado con ingredientes básicos, es valorado por ser liviano, fácil de digerir y rico en proteínas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan cuidar su figura sin recurrir a dietas extremas.

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Además de su potencial para acompañar procesos de adelgazamiento, el caldo de huevo también se asocia con mejoras en el bienestar general, ya que aporta nutrientes clave y puede ayudar a mantener la energía a lo largo del día. Con una preparación rápida y accesible, se presenta como una alternativa práctica para incorporar en rutinas alimentarias equilibradas.

¿Cómo preparar el caldo de huevo?

Ingredientes:

- Cuatro huevos

- Una cebolla grande, cortada en trozos

- Un puñado de cilantro fresco, picado

- Sal al gusto

- Agua

Instrucciones:

- En una olla grande, vierte suficiente agua para cubrir los huevos y la cebolla. Lleva a ebullición.

- Agrega los huevos enteros y la cebolla cortada en trozos. Hierve durante 10 minutos.

- Retira del fuego y saca los huevos y la cebolla del agua. Pela los huevos y córtalos en trozos.

- Coloca los trozos de huevo y cebolla en un tazón grande. Agrega el cilantro picado y sal al gusto.

- Vuelve a colocar los trozos en la olla con agua caliente. Cocina a fuego lento durante cinco minutos.

- Sirve caliente y disfruta de esta reconfortante sopa de huevo.

¿Cuáles son los beneficios de consumir caldo de huevo?

Bethany Doerfler, investigadora y dietista de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, destacó las ventajas para la salud de incorporar a la dieta esta preparación:

- Fuente de proteínas de alta calidad: Estas proteínas son esenciales para la reparación y el crecimiento celular. Los huevos proporcionan todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas.

- Rico en nutrientes esenciales: contiene vitaminas B, como la riboflavina, la niacina, así como minerales como el hierro, el zinc y el fósforo, que tienen un papel crucial en la producción de energía, el mantenimiento de la salud ósea y la función cerebral.

- Beneficios para la digestión: es un remedio reconfortante para aquellos con problemas estomacales o intestinales.

- Apoyo inmunológico: los huevos son ricos en compuestos antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, así como en vitamina D, nutrientes que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra enfermedades e infecciones.

- Promueve la hidratación: Ideal para climas fríos y durante enfermedades, la combinación de agua y electrolitos presentes en el caldo ayuda a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo.

