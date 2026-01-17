Cómo hacer caldo de huevo casero para bajar de peso y sentirte mejor

El caldo de huevo ganó popularidad en los últimos años dentro de las tendencias de alimentación saludable y pérdida de peso, impulsado por su sencillez y sus supuestos beneficios nutricionales. Este preparado casero, elaborado con ingredientes básicos, es valorado por ser liviano, fácil de digerir y rico en proteínas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan cuidar su figura sin recurrir a dietas extremas.
Además de su potencial para acompañar procesos de adelgazamiento, el caldo de huevo también se asocia con mejoras en el bienestar general, ya que aporta nutrientes clave y puede ayudar a mantener la energía a lo largo del día. Con una preparación rápida y accesible, se presenta como una alternativa práctica para incorporar en rutinas alimentarias equilibradas.
¿Cómo preparar el caldo de huevo?
Ingredientes:
- Cuatro huevos
- Una cebolla grande, cortada en trozos
- Un puñado de cilantro fresco, picado
- Sal al gusto
- Agua
Instrucciones:
- En una olla grande, vierte suficiente agua para cubrir los huevos y la cebolla. Lleva a ebullición.
- Agrega los huevos enteros y la cebolla cortada en trozos. Hierve durante 10 minutos.
- Retira del fuego y saca los huevos y la cebolla del agua. Pela los huevos y córtalos en trozos.
- Coloca los trozos de huevo y cebolla en un tazón grande. Agrega el cilantro picado y sal al gusto.
- Vuelve a colocar los trozos en la olla con agua caliente. Cocina a fuego lento durante cinco minutos.
- Sirve caliente y disfruta de esta reconfortante sopa de huevo.
¿Cuáles son los beneficios de consumir caldo de huevo?
Bethany Doerfler, investigadora y dietista de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, destacó las ventajas para la salud de incorporar a la dieta esta preparación:
- Fuente de proteínas de alta calidad: Estas proteínas son esenciales para la reparación y el crecimiento celular. Los huevos proporcionan todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas.
- Rico en nutrientes esenciales: contiene vitaminas B, como la riboflavina, la niacina, así como minerales como el hierro, el zinc y el fósforo, que tienen un papel crucial en la producción de energía, el mantenimiento de la salud ósea y la función cerebral.
- Beneficios para la digestión: es un remedio reconfortante para aquellos con problemas estomacales o intestinales.
- Apoyo inmunológico: los huevos son ricos en compuestos antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, así como en vitamina D, nutrientes que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra enfermedades e infecciones.
- Promueve la hidratación: Ideal para climas fríos y durante enfermedades, la combinación de agua y electrolitos presentes en el caldo ayuda a mantener el equilibrio hídrico del cuerpo.