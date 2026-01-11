Secciones
No es la banana: el alimento que aporta más potasio y ayuda a proteger el corazón

El potasio cumple un rol central como electrolito dentro del organismo. Regula el equilibrio de líquidos en las células, facilita la transmisión de impulsos nerviosos y permite la correcta contracción muscular.

Aunque la banana suele ocupar el primer lugar en el imaginario popular cuando se habla de potasio, la ciencia nutricional señala que existe un alimento vegetal que la supera ampliamente. Se trata de la palta, un fruto con alta densidad nutricional que aporta casi el doble de este mineral esencial y resulta clave para el correcto funcionamiento del organismo.

Según datos de especialistas en nutrición, una banana mediana contiene alrededor de 537 miligramos de potasio, mientras que una palta entera aporta cerca de 975 miligramos. Esta diferencia convierte al fruto verde en una herramienta eficaz para cubrir los requerimientos diarios del mineral, fundamentales para la salud de los músculos y el corazón.

El potasio cumple un rol central como electrolito dentro del organismo. Regula el equilibrio de líquidos en las células, facilita la transmisión de impulsos nerviosos y permite la correcta contracción muscular. Además, protege el ritmo cardíaco y contribuye a prevenir complicaciones vasculares a largo plazo, consignó La Nación. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta mínima de 3510 miligramos diarios de potasio en adultos. En este sentido, plataformas especializadas como My Food Data confirman que la palta supera a otros alimentos tradicionales en concentración de este nutriente. Si bien alcanzar el total diario implicaría consumir varias unidades, media palta por día ya representa un aporte significativo.

Qué ocurre cuando falta potasio en el organismo

La deficiencia de este mineral, conocida médicamente como hipocalemia, puede generar síntomas que van desde cansancio persistente y debilidad muscular hasta espasmos y alteraciones en el ritmo cardíaco. También afecta el tránsito intestinal, provocando constipación, y en los casos más graves puede derivar en fallas cardíacas.

La debilidad muscular suele ser una de las primeras señales, con dificultades para realizar actividades físicas simples. Además, el desequilibrio de líquidos internos altera la presión osmótica de los tejidos y ralentiza el funcionamiento del sistema digestivo. La detección temprana mediante controles médicos resulta clave para evitar complicaciones mayores.

Beneficios extra de la palta en la alimentación diaria

Más allá de su alto contenido de potasio, la palta se destaca por su perfil nutricional completo. Aporta grasas monoinsaturadas, fibra dietética y vitaminas E, C, K y B6, además de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo y protegen la salud celular.

Sus grasas saludables favorecen la absorción de vitaminas liposolubles, mientras que la fibra ayuda a regular la glucosa en sangre y prolonga la sensación de saciedad. Esta combinación contribuye a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y a mejorar la salud cardiovascular.

Versátil en la cocina, la palta puede incorporarse en preparaciones dulces o saladas sin perder propiedades, especialmente cuando se consume cruda. La ciencia nutricional la valora no solo por su aporte de potasio, sino también por su capacidad para combatir la inflamación sistémica y favorecer la salud ósea gracias a su contenido de vitamina K.

