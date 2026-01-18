Secciones
SociedadSalud

Cuál es la actividad que puede retrasar el envejecimiento de tu cerebro, según la neurociencia

Una investigación dio cuenta que los participantes que mantenían esta rutina presentaban edades biológicas muy distintas a las que podía marcar la cronología.

La ciencia dio con que esta actividad puede manetener ágil tu cerebro durante el paso del tiempo. La ciencia dio con que esta actividad puede manetener ágil tu cerebro durante el paso del tiempo. Fuente: Getty Images
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

La edad es solo un número, y aunque parezca una frase demasiado ligera, es una realidad que la ciencia puede ratificar con cierta seguridad. Para nuestro cerebro, el tiempo puede adelantarse así como atrasarse y distar mucho de la edad cronológica. La neurociencia indicó que hay actividades que pueden retrasar en gran medida el envejecimiento de nuestra mente.

Sumar solo cinco minutos más de esta actividad puede darnos años extra de vida, según la ciencia

Sumar solo cinco minutos más de esta actividad puede darnos años extra de vida, según la ciencia

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y el Trinity College en Irlanda abrió un nuevo horizonte respecto a la senescencia y cómo este proceso natural afecta al órgano cognitivo. Por más implacable que pueda ser el paso de los años, existen hábitos que pueden prevenir que el sistema nervioso sea afectado por la pérdida de sus capacidades.

La actividad que supera a la edad cronológica 

La investigación, que analizó a más de 2.500 personas, utilizó electroencefalogramas (EEG) para determinar la "brecha de edad cerebral": la diferencia real entre los años que dice nuestro DNI o cédula y la edad que aparenta el cerebro según su funcionamiento. Los resultados fueron reveladores: aquellos que dedican tiempo a disciplinas creativas —como la música, las artes visuales o el baile— poseen una mentalidad significativamente más joven que quienes no lo hacen.

El estudio no solo se limitó a las artes tradicionales. Sorprendentemente, los jugadores de estrategia también mostraron beneficios, ya que estos juegos demandan una resolución de problemas compleja y una chispa de ingenio constante. Sin embargo, fueron los bailarines quienes se llevaron el premio mayor: al combinar el esfuerzo físico extenuante con la expresión artística, logran una "doble dosis" de protección neuronal que retrasa el envejecimiento de forma excepcional.

El mito del "lujo" creativo

Uno de los hallazgos más interesantes es que las conexiones cerebrales que suelen deteriorarse con el paso del tiempo se mantienen fuertes y resilientes en las personas con inventiva. La ciencia sugiere que no es necesario ser un artista profesional para obtener estos beneficios; no obstante, cuanto más tiempo se le dedica a la tarea y más destreza se adquiere, mayor es el impacto positivo en la salud mental.

A menudo cometemos el error de tratar a la creatividad como un lujo o un pasatiempo para cuando el "trabajo real" termina. Sin embargo, los expertos advierten que deberíamos priorizarla tanto como al sueño o a una buena alimentación. La práctica diaria, aunque sea de apenas 10 minutos, puede marcar una diferencia rotunda en la agilidad mental a largo plazo.

Cómo empezar hoy mismo

Para ganarle la carrera al reloj biológico, la recomendación es simple pero poderosa: buscar una actividad que nos apasione para garantizar la constancia. Ya sea tomar un pincel, aprender a tocar la guitarra, inscribirse en clases de tango o sumergirse en un juego de estrategia complejo, el objetivo es el mismo. Mantener la juventud no depende de fórmulas mágicas, sino de permitirle al cerebro explorar nuevos lenguajes y desafíos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Descubren una tumba monumental que probaría la existencia del rey más ambicioso de la antigüedad

Descubren una tumba monumental que probaría la existencia del "rey más ambicioso" de la antigüedad

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

¿Quién es Loli Bahia? La modelo que pasea de la mano con Rosalía y ya no se oculta

Lo más popular
¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?
1

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán
2

Achilata: la ordenanza ya rige en San Miguel de Tucumán

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?
3

¿Cuál es el futuro del peronismo en Tucumán?

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”
4

Daniel Abad: “El problema no pasa por el gasto público, sino por la caída de ingresos”

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán
5

Un domingo pasado por agua y pronóstico de tormentas fuertes en algunos sectores de Tucumán

¿Estados Unidos invade Groenlandia, China ataca Kamchatka?
6

¿Estados Unidos invade Groenlandia, China ataca Kamchatka?

Más Noticias
Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes: ¿dónde impactará el temporal?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

¿Quién es “El Militar” y por qué asesinaron a Érika Antonella Álvarez?

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

Lali Espósito vio a Javier Milei en Jesús María y no pudo guardarse el comentario

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Comentarios