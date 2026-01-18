Cuál es la actividad que puede retrasar el envejecimiento de tu cerebro, según la neurociencia

El mito del "lujo" creativo

Uno de los hallazgos más interesantes es que las conexiones cerebrales que suelen deteriorarse con el paso del tiempo se mantienen fuertes y resilientes en las personas con inventiva. La ciencia sugiere que no es necesario ser un artista profesional para obtener estos beneficios; no obstante, cuanto más tiempo se le dedica a la tarea y más destreza se adquiere, mayor es el impacto positivo en la salud mental.