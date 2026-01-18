Cuál es la actividad que puede retrasar el envejecimiento de tu cerebro, según la neurociencia

La edad es solo un número, y aunque parezca una frase demasiado ligera, es una realidad que la ciencia puede ratificar con cierta seguridad. Para nuestro cerebro, el tiempo puede adelantarse así como atrasarse y distar mucho de la edad cronológica. La neurociencia indicó que hay actividades que pueden retrasar en gran medida el envejecimiento de nuestra mente.
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y el Trinity College en Irlanda abrió un nuevo horizonte respecto a la senescencia y cómo este proceso natural afecta al órgano cognitivo. Por más implacable que pueda ser el paso de los años, existen hábitos que pueden prevenir que el sistema nervioso sea afectado por la pérdida de sus capacidades.
La actividad que supera a la edad cronológica
La investigación, que analizó a más de 2.500 personas, utilizó electroencefalogramas (EEG) para determinar la "brecha de edad cerebral": la diferencia real entre los años que dice nuestro DNI o cédula y la edad que aparenta el cerebro según su funcionamiento. Los resultados fueron reveladores: aquellos que dedican tiempo a disciplinas creativas —como la música, las artes visuales o el baile— poseen una mentalidad significativamente más joven que quienes no lo hacen.
El estudio no solo se limitó a las artes tradicionales. Sorprendentemente, los jugadores de estrategia también mostraron beneficios, ya que estos juegos demandan una resolución de problemas compleja y una chispa de ingenio constante. Sin embargo, fueron los bailarines quienes se llevaron el premio mayor: al combinar el esfuerzo físico extenuante con la expresión artística, logran una "doble dosis" de protección neuronal que retrasa el envejecimiento de forma excepcional.
El mito del "lujo" creativo
Uno de los hallazgos más interesantes es que las conexiones cerebrales que suelen deteriorarse con el paso del tiempo se mantienen fuertes y resilientes en las personas con inventiva. La ciencia sugiere que no es necesario ser un artista profesional para obtener estos beneficios; no obstante, cuanto más tiempo se le dedica a la tarea y más destreza se adquiere, mayor es el impacto positivo en la salud mental.
A menudo cometemos el error de tratar a la creatividad como un lujo o un pasatiempo para cuando el "trabajo real" termina. Sin embargo, los expertos advierten que deberíamos priorizarla tanto como al sueño o a una buena alimentación. La práctica diaria, aunque sea de apenas 10 minutos, puede marcar una diferencia rotunda en la agilidad mental a largo plazo.
Cómo empezar hoy mismo
Para ganarle la carrera al reloj biológico, la recomendación es simple pero poderosa: buscar una actividad que nos apasione para garantizar la constancia. Ya sea tomar un pincel, aprender a tocar la guitarra, inscribirse en clases de tango o sumergirse en un juego de estrategia complejo, el objetivo es el mismo. Mantener la juventud no depende de fórmulas mágicas, sino de permitirle al cerebro explorar nuevos lenguajes y desafíos.