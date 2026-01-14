Sumar solo cinco minutos más de esta actividad puede darnos años extra de vida, según la ciencia

Menos silla y más movimiento

El informe también pone el foco en el tiempo que pasamos sentados frente a las pantallas o en la oficina. Los investigadores advierten que reducir el sedentarismo en apenas 30 minutos diarios, reemplazándolos por cualquier forma de movimiento, se asocia con una caída del riesgo de mortalidad cercana al 7%. No se trata de cambiar la agenda por completo, sino de romper la inactividad.