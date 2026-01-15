Neurocientíficos descifraron la procrastinación: cómo funciona el mecanismo que nos hace postergar todo

Aunque la palabra tiene sus orígenes en el siglo XVI, es en el último tiempo, con la era digital y la facilidad de tenerlo todo a mano, que el término "procrastinación" cobró terreno en el mundo moderno. Etimológicamente deriva del verbo en latín procrastināre, postergar hasta mañana, aunque también surge de la palabra del griego antiguo akrasia, que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Esta es la justa definición de la suspensión de nuestros deberes para dedicar tiempo a aquello que nos permita evadirnos, pero que además sabemos que no es la mejor idea.