Histórico: el Mercosur y la Unión Europea firmaron el acuerdo comercial tras 26 años de negociaciones

El presidente Javier Milei ocupó un lugar en la primera fila y participó como testigo de honor del acto, que estuvo encabezado por los cancilleres de los países del Mercosur y los principales líderes de la UE. Junto al mandatario argentino estuvieron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el jefe de Estado anfitrión, Santiago Peña. Por el bloque europeo rubricaron el acuerdo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el titular del Consejo de Europa, António Costa.