Entidades empresariales respaldaron el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Los miembros del Grupo de los Seis (G6) señalaron que el intercambio de bienes y servicios entre los países, en un marco justo y competitivo, resultará beneficioso.

Los miembros del Grupo de los Seis (G6) manifestaron su satisfacción por la aprobación, por parte de la Unión Europea (UE), del acuerdo de asociación estratégica con el Mercosur, al considerar que se trata de un paso significativo hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques.

Según destacaron, el intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un "marco justo y competitivo, resultará beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y para sus habitantes". 

En ese sentido, el grupo empresarial hizo hincapié en que este acuerdo es importante para la Argentina, al señalar que el país necesita aumentar sus exportaciones, lo que contribuirá a la generación de más empleo de calidad.

Asimismo, el G6 felicitó a las autoridades de los distintos países por los avances alcanzados en el proceso de aprobación y negociación del acuerdo, y exhortó a completar los pasos que aún permanecen pendientes para lograr su efectiva puesta en marcha.

El pronunciamiento lleva la firma de las entidades que integran el G6: la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA).

