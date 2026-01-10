Luz verde para el acuerdo entre la UE y el Mercosur

La aprobación se da luego de que la mayoría de los países -al menos el 65%- que integran el bloque aceptaron las condiciones del acuerdo de libre comercio, pese a la oposición de Francia, Polonia e Irlanda. Una de las claves fue el cambio de posición de Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, pero que esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo y votó a favor. El tratado crea la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de consumidores y un PBI combinado de U$S 21,3 billones.