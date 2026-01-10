Luz verde para el acuerdo entre la UE y el Mercosur

La Unión Europea dio luz verde al acuerdo con el Mercosur, tras un prolongado ciclo de negociaciones iniciado hace más de 25 años. La votación de los países miembro del bloque europeo permitirá a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, viajar en lo inmediato a Asunción, Paraguay, para firmar el pacto. El canciller argentino Pablo Quirno anticipó que el convenio de libre comercio entre ambos bloques se firmará el 17 de este mes. Recalcó que el entendimiento significará más comercio, más inversión y más empleo para la Unión Europea y para el Mercosur.
La aprobación se da luego de que la mayoría de los países -al menos el 65%- que integran el bloque aceptaron las condiciones del acuerdo de libre comercio, pese a la oposición de Francia, Polonia e Irlanda. Una de las claves fue el cambio de posición de Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, pero que esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo y votó a favor. El tratado crea la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de consumidores y un PBI combinado de U$S 21,3 billones.
El entendimiento permite que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay exporten a Europa, con menos aranceles y con acceso preferencial en productos agroindustriales, como carne, azúcar, arroz o miel. Mientras, los 27 países que integran la UE enviarán al Mercosur vehículos, maquinaria y productos farmacéuticos. “La aprobación del acuerdo UE-Mercosur constituye una ventana estratégica para reposicionar la inserción internacional de la Argentina y de la región. El verdadero impacto no dependerá únicamente del acceso preferencial a mercados, sino de la capacidad doméstica para transformar esa oportunidad en inversión, productividad, diversificación exportadora y mayor integración en cadenas de valor”, afirmó a LA GACETA Raul García, Magister en Economía. “El acuerdo abre la puerta; el desafío es atravesarla con una agenda interna consistente de competitividad, infraestructura, estabilidad macroeconómica y calidad institucional”, agregó.
El entendimiento prevé que la UE eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones provenientes desde el Mercosur. Mientras, el bloque sudamericano dejará sin efecto los aranceles para el 91% de sus importaciones con destino a la eurozona. Esta quita será progresiva hasta llegar a cero. Hoy, el arancel promedio para productos agroindustriales en la UE está en 12,6%, detalla el sitio TN.com. Cuando entre en vigencia, para lo que restan algunos pasos formales, los países del Mercosur tendrán:
• Acceso preferencial a un mercado de más de 500 millones de consumidores.
• El Mercosur, en tanto, elimina aranceles para 91% de sus importaciones desde la UE.
• El entendimiento mejora las condiciones de acceso en bienes, servicios e inversiones.
• Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay se beneficiarán de un acceso ampliado al mercado europeo para la carne, la soja, el azúcar, el arroz y la miel.
• Los países de la UE tendrán acceso preferencial en la industria de los autos, piezas, maquinaria, farmacéutica, textil y química.
• Potenciará la inversión extranjera directa desde Europa hacia el Mercosur.
En un posteo en las redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el convenio le permitirá al país exportar productos a un mercado que representa el 20% del PBI mundial y que la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país. Además, nivelará a la Argentina frente a otros países que hoy gozan de preferencias con el bloque europeo como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos y Ucrania, entre otros.
Oposición francesa
Protesta de agricultores en París
La oposición en Francia, tanto de izquierda como de derecha, arremetió contra el gobierno de Emmanuel Macron por la aprobación del acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con el Mercosur. Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirma que el acuerdo aumentará las importaciones de productos alimentarios baratos y perjudicará a los agricultores nacionales. Mientras tanto, en las calles de París los agricultores protagonizaron otra protesta contra el acuerdo. Tractores circularon a baja velocidad para bloquear el tráfico en la principal autopista que rodea París, con una maquinaria que llevaba el lema: “¡Detengamos el acuerdo UE-Mercosur!”.
Satisfacción empresaria
Pronunciamiento del sector privado
“La celebración de acuerdos comerciales y de inversiones que permitan el acceso a nuevos mercados con criterios de reciprocidad y asegurando resultados equilibrados, resultará muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país”, se pronunciaron los miembros de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). En tanto, el Grupo de los 6 (G6) afirmó que “el intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad”.