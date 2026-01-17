Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

Argentina ingresó en el listado de países con casos de la llamada “supergripe” H3N2 a mediados de diciembre de 2025. En los últimos días, dos provincias más se sumaron también a la lista interna de lugares con casos. Los contagios fueron confirmados por la Anlis (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud) Dr. Carlos Malbrán. En un contexto creciente de transmisión del virus, la vacunación sigue siendo fundamental para evitar casos de gravedad.
En Argentina la vacuna para la gripe no está diseñada específicamente para combatir los casos de gripe H3N2, pero los especialistas advierten que de todos modos atenúa la intensidad con que se desarrolla la enfermedad. Es por eso que resulta indispensable que las personas se vacunen; sobre todo las pertenecientes a los grupos de riesgo como niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal de salud y estratégico.
Primeros casos de gripe H3N2 en el norte argentino
Los casos de gripe H3N2 confirmados en el norte argentino corresponden a Corrientes. Las pacientes fueron dos mujeres adultas mayores, contagiadas por un familiar que había viajado al exterior. No se aclaró si esta persona también estaba incluida o no entre los infectados. De todos modos, las mujeres cursaron la enfermedad de manera favorable y ya fueron dadas de alta.
También el Gobierno de Entre Ríos comunicó el primer caso de influenza A H3N2 en la provincia. La persona afectada también fue un adulto mayor que presentó fiebre de 38 °C, dolor de cabeza y garganta, y rinitis. Las muestras tomadas también fueron evaluadas por la ANLIS Dr. Carlos Malbrán, que confirmó las sospechas de la “supergripe”.
Cómo prevenir la Gripe A H3N2
El Ministerio de Salud de la Nación compartió una serie de recomendaciones para prevenir los contagios y evitar casos de gravedad. “Hasta el momento, no demostró ser más grave que otras variantes”, declararon autoridades de la cartera sanitaria en un comunicado oficial en la cuenta de X.
Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios:
● Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
● Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
● Evitar compartir objetos personales.
● Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.
● Ventilar adecuadamente los ambientes.
● Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
● Aplicar la vacuna contra la gripe en caso de corresponder.