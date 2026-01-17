Confirman los primeros casos de gripe A H3N2 en el norte argentino: cómo cuidarse

En Argentina la vacuna para la gripe no está diseñada específicamente para combatir los casos de gripe H3N2, pero los especialistas advierten que de todos modos atenúa la intensidad con que se desarrolla la enfermedad. Es por eso que resulta indispensable que las personas se vacunen; sobre todo las pertenecientes a los grupos de riesgo como niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal de salud y estratégico.