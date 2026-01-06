Detectaron en el país nueve casos de gripe H3N2 y alertaron por posible circulación local

Envel ámbito médico advierten que el número real de contagios podría ser significativamente mayor. El infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, señaló que la vigilancia alcanza a un número reducido de casos y que la coexistencia de múltiples enfermedades respiratorias dificulta la detección. A su vez, vinculó el adelantamiento de la circulación viral con la intensa movilidad durante las fiestas y con la globalización, que acorta la distancia entre las temporadas gripales del hemisferio norte y sur.