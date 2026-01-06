Detectaron en el país nueve casos de gripe H3N2 y alertaron por posible circulación local

El último Boletín Epidemiológico Nacional confirmó la presencia en Argentina de nueve casos de gripe A H3N2, correspondientes al subclado K, detectados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026.
Los diagnósticos se distribuyen entre las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La confirmación encendió alertas entre especialistas y autoridades sanitarias, principalmente por la rapidez de transmisión de la variante y por los bajos niveles de inmunización observados en la población afectada. En ese marco, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-Anlis) secuenció 18 muestras de H3N2, de las cuales nueve correspondieron al subclado K, consignó el sitio Infobae.
Los casos detectados incluyeron personas de distintas edades. Cinco pacientes requirieron internación, mientras que los otros cuatro fueron tratados de manera ambulatoria. Hasta el momento, no se registraron fallecimientos asociados.
La aparición de esta variante en pleno verano representa un cambio respecto de los patrones habituales de circulación de la influenza. Del total de casos confirmados, dos pacientes habían viajado recientemente a Europa, tres realizaron desplazamientos dentro del país y cuatro no registraron antecedentes de viaje, lo que refuerza la hipótesis de una circulación local del virus.
Envel ámbito médico advierten que el número real de contagios podría ser significativamente mayor. El infectólogo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, señaló que la vigilancia alcanza a un número reducido de casos y que la coexistencia de múltiples enfermedades respiratorias dificulta la detección. A su vez, vinculó el adelantamiento de la circulación viral con la intensa movilidad durante las fiestas y con la globalización, que acorta la distancia entre las temporadas gripales del hemisferio norte y sur.
El especialista también anticipó que el comportamiento del virus durante el invierno argentino podría replicar lo ocurrido recientemente en el hemisferio norte, con una circulación más temprana de lo habitual.
El subclado K del H3N2 presenta una mutación en la proteína hemaglutinina que incrementa de manera significativa su capacidad de contagio. En otras regiones del mundo, esta variante estuvo asociada a un aumento de hospitalizaciones y a una mayor presión sobre los sistemas de salud.
En el plano local, otro factor que genera preocupación es la baja cobertura de vacunación entre los casos analizados. De las 18 muestras estudiadas por el Instituto Malbrán, 14 correspondieron a personas sin antecedentes de inmunización antigripal. Además, el 61% de los casos secuenciados se registró en varones, con seis de los nueve diagnósticos del subclado K dentro de ese grupo.
Recomendaciones para la población
Frente a este escenario, el Ministerio de Salud de Córdoba y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria conformaron un comité de expertos con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica, anticipar la disponibilidad de vacunas y promover acciones de concientización.
Tanto la OPS como la Sociedad Argentina de Infectología insistieron en la necesidad de sostener una alta cobertura de vacunación en los grupos de riesgo, que incluyen adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos comprometidos.
Asimismo, las autoridades sanitarias reiteraron medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes y el uso de barbijo ante la presencia de síntomas respiratorios. En casos de fiebre, tos o malestar general, recomiendan evitar actividades laborales o escolares y realizar una consulta médica.