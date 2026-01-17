El clásico de Manchester y toda la agenda deprotiva para disfrutar este sábado
Este sábado 17 de enero la agenda deportiva llega cargada de propuestas imperdibles desde muy temprano. La jornada arranca con alto voltaje en la Premier League con el clásico de Manchester, mientras que en España el Real Madrid busca imponer condiciones y en Alemania se roban las miradas el Leipzig contra el Bayern Múnich.
Premier League
09.30 - Manchester United vs. Manchester City (ESPN, Disney+, DGO)
12.00 - Chelsea vs. Brentford (ESPN, Disney+, DGO)
12.00 - Liverpool vs. Burnley (Disney+ Premium)
12.00 - Tottenham Hotspur vs. West Ham United (Disney+ Premium)
12.00 - Leeds United vs. Fulham (Disney+ Premium)
12.00 - Sunderland vs. Crystal Palace (Disney+ Premium)
14.30 - Nottingham Forest vs. Arsenal (ESPN, Disney+, DGO)
La Liga
10.00 - Real Madrid vs. Levante (DSports, DGO)
12.15 - Mallorca vs. Athletic Club (ESPN 3, Disney+, DGO)
14.30 - Osasuna vs. Real Oviedo (DSports, DGO)
17.00 - Real Betis vs. Villarreal (ESPN, Disney+, DGO)
Serie A
11.00 - Udinese vs. Internazionale (ESPN 2, Disney+, DGO)
14.00 - Napoli vs. Sassuolo (ESPN 2, Disney+, DGO)
16.45 - Cagliari vs. Juventus (ESPN 2, Disney+, DGO)
Bundesliga
11.30 - Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli (Disney+ Premium)
11.30 - TSG Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen (Disney+ Premium)
11.30 - 1. FC Köln vs. 1. FSV Mainz 05 (Disney+ Premium)
11.30 - Hamburger SV vs. Borussia Mönchengladbach (Disney+ Premium)
11.30 - VfL Wolfsburg vs. 1. FC Heidenheim 1846 (Disney+ Premium)
14.30 - RB Leipzig vs. FC Bayern München (ESPN 3, Disney+, DGO)