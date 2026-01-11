Secciones
Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

El "blaugrana" se impuso en un clásico vibrante, repleto de goles y momentos límite, y levantó la Supercopa de España tras un duelo cambiante que se resolvió por detalles.

Hace 9 Min

Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España tras vencer este domingo por 3 a 2 al Real Madrid, en una final vibrante disputada en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, en Yeda, Arabia Saudita. El conjunto dirigido por Hans-Dieter Flick mostró mayor eficacia en los momentos clave y se quedó con el primer título del año.

El partido tuvo un primer tiempo electrizante, con cuatro goles en apenas 15 minutos. El Barcelona abrió el marcador a los 36 minutos mediante Raphinha, que se tomó revancha tras desperdiciar una ocasión clara minutos antes. La respuesta del Real Madrid fue inmediata: a los 47’, Vinicius Júnior igualó el encuentro, pero casi sin respiro Robert Lewandowski volvió a adelantar a los azulgranas a los 49’ con una gran definición ante Thibaut Courtois.

Cuando parecía que el Barcelona se iba al descanso en ventaja, Gonzalo García capturó un rebote en el área y marcó el 2-2 a los 51 minutos, cerrando un primer tiempo frenético y cargado de emociones.

En el complemento, el ritmo se mantuvo alto, aunque con menos situaciones claras. El gol decisivo llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, nuevamente a través de Raphinha, que firmó su doblete y puso el 3-2 definitivo para el equipo catalán.

El Real Madrid tuvo chances para igualar el marcador en el tramo final. Rodrygo desperdició una ocasión clara dentro del área y, ya en tiempo de descuento, Joan García se lució al detener un remate de Álvaro Carreras que pudo haber cambiado la historia. Para colmo, Barcelona terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de Frenkie de Jong, que vio la tarjeta roja tras una infracción sobre Kylian Mbappé.

Pese a la presión final del conjunto dirigido por Xabi Alonso, el Barcelona resistió y celebró un nuevo título, imponiéndose en un clásico intenso, cambiante y de alto nivel, que confirmó la vigencia del duelo más emblemático del fútbol español.

