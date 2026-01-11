Barcelona venció al Real Madrid y se quedó con la Supercopa de España

El partido tuvo un primer tiempo electrizante, con cuatro goles en apenas 15 minutos. El Barcelona abrió el marcador a los 36 minutos mediante Raphinha, que se tomó revancha tras desperdiciar una ocasión clara minutos antes. La respuesta del Real Madrid fue inmediata: a los 47’, Vinicius Júnior igualó el encuentro, pero casi sin respiro Robert Lewandowski volvió a adelantar a los azulgranas a los 49’ con una gran definición ante Thibaut Courtois.