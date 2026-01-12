Quién es el nuevo DT de Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

El flamante DT se formó como entrenador íntegramente en la cantera blanca. Desde 2020 dirigió al Infantil A, con el que fue campeón de Liga, luego pasó por el Cadete A y más tarde asumió en el Juvenil A, donde consiguió el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones), además de otro título de Liga en la campaña 2024-2025. Desde junio de 2025 estaba al frente del Castilla, equipo al que deja en zona de playoff de ascenso.