Quién es el nuevo DT de Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso

Álvaro Arbeloa, histórico defensor del club y actual técnico de Castilla, asumió el mando del primer equipo y tendrá su estreno oficial este miércoles por la Copa del Rey.

DESIGNADO. Álvaro Arbeloa fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid tras el cierre del ciclo de Xabi Alonso. DESIGNADO. Álvaro Arbeloa fue confirmado como nuevo entrenador del Real Madrid tras el cierre del ciclo de Xabi Alonso.
Hace 4 Hs

Real Madrid no tardó en resolver el vacío que dejó la sorpresiva salida de Xabi Alonso. Apenas minutos después de confirmar el final de su ciclo, el club anunció de manera oficial que Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo.

La decisión, tomada tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, abrió una nueva etapa en el banco merengue. Arbeloa, hombre de la casa y hasta ahora técnico del Real Madrid Castilla, asumirá el desafío de encauzar el rumbo del equipo, al menos en lo inmediato, mientras la dirigencia define si su continuidad se extenderá hasta el final de la temporada.

“El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, informó la institución en un comunicado oficial, en el que también repasó su recorrido dentro de la estructura formativa del club.

El flamante DT se formó como entrenador íntegramente en la cantera blanca. Desde 2020 dirigió al Infantil A, con el que fue campeón de Liga, luego pasó por el Cadete A y más tarde asumió en el Juvenil A, donde consiguió el triplete en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones), además de otro título de Liga en la campaña 2024-2025. Desde junio de 2025 estaba al frente del Castilla, equipo al que deja en zona de playoff de ascenso.

Más allá de su presente como entrenador, Arbeloa es una figura identificada con el club. Como jugador, vistió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, con 238 partidos oficiales y ocho títulos en su palmarés, entre ellos dos Champions League, un Mundial de Clubes y una Liga española. También fue parte de la generación dorada de la selección española, con la que ganó el Mundial 2010 y dos Eurocopas.

Su vínculo emocional con el madridismo se reforzó en 2018, cuando protagonizó un recordado discurso en la previa de la final de la Champions en Kiev, que le valió el apodo de “el espartano” entre los hinchas.

Arbeloa asumirá el cargo con ilusión y en un contexto de máxima exigencia. Su debut será este miércoles, cuando el Real Madrid visite al Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey. Antes, todo indica que brindará su primera conferencia de prensa como entrenador del primer equipo.

Así, el Real Madrid apuesta por un hombre de la casa para iniciar una nueva etapa tras el abrupto cierre del ciclo de Alonso. Un cambio que marca, otra vez, el pulso impredecible del club más ganador de Europa.

