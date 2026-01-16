Secciones
Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Creado por Lucas Machín Ferrero y Agustín Almaraz, el producto surgió como una idea que evolucionó en una propuesta innovadora: convertir la creatina tradicional en un formato práctico, rico y fácil de incorporar a la rutina diaria.

EMPRENDEDORES. Lucas Machín Ferrer y Agustín Almaraz impulsaron el proyecto.
María José Monteros
María José Monteros

Cuando Lucas Machín Ferrer (32) volvió de un viaje y le llevó a su amigo Agustín Almaraz (25) unas gomitas nutritivas que probó en el exterior, ninguno imaginó que ese gesto se transformaría en un emprendimiento que hoy expande los límites de la suplementación en la provincia. Ambos son ingenieros químicos, egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), docentes de la Facultad de Exactas y, en el caso de Lucas, también investigador de Conicet.

Ese conocimiento técnico fue la base que permitió detectar algo clave: las gomitas que conocieron afuera estaban orientadas al bienestar general, no a la suplementación deportiva. “Eran funcionales, pero no tenían la concentración que buscábamos”, contó Agustín. Ese fue el punto de partida para crear una fórmula propia.

Una idea con sello tucumano

CREATUC se lanzó el 10 de diciembre de 2025 y, desde entonces, esta llamando la atención del público. No existía un producto similar en el país, y mucho menos en la provincia. Las únicas opciones disponibles venían del exterior, sin trazabilidad clara ni control local. Ellos vieron en ese vacío una oportunidad para innovar desde Tucumán con rigor académico y técnico.

FORMATO. Las gomitas ofrecen una alternativa al polvo tradicional sin alterar beneficios.

Ambos coinciden en un objetivo: democratizar el acceso a un suplemento muy estudiado y con evidencia científica sólida. “La creatina es segura, eficaz y tiene beneficios comprobados, no solo para quienes entrenan fuerza”, explicó Lucas.

Qué tiene exactamente una gomita

A diferencia de las alternativas importadas, cada unidad de CREATUC contiene un gramo de creatina monohidrato. La referencia no es menor: las que Lucas trajo del exterior tenían apenas 0,25 g.

Además del suplemento, las gomitas incluyen un gelificante, creatina sin sabor, azúcar, polisacáridos y un regulador de pH. Nada más. La clave estuvo en lograr una matriz estable donde la creatina quedara suspendida en el líquido, porque la creatina no se disuelve como el azúcar. Ese fue uno de los mayores desafíos operativos: impedir que el polvo precipitara antes de gelificar.

Tras meses de pruebas, lograron una fórmula estable, con textura consistente y funcionalidad plena.

La creatina, sin mitos

En la conversación, ambos insistieron en algo: la creatina tiene más evidencia científica que cualquier otro suplemento del mercado. Por eso la eligieron como primer producto.

Entre los mitos que más enfrentaron mencionaron tres:

- Retención de líquido: aclararon que la creatina hidrata el músculo, pero eso no equivale a retención generalizada.

- Riesgo renal: explicaron que la creatinina aumenta porque se metaboliza más creatina, no porque haya daño renal.

- Caída de cabello: señalaron que fue una hipótesis aislada, sin respaldo en estudios amplios.

También desmintieron la necesidad de hacer “cargas” agresivas de creatina. Con cinco gomitas diarias, la dosis mínima recomendada, se alcanzan los mismos beneficios a largo plazo sin molestias estomacales.

El consumo diario, la clave

Uno de los motivos que los llevó a pensar en un formato distinto fue la baja adherencia al polvo tradicional. Muchas personas abandonan el suplemento porque no les gusta su textura, les resulta incómodo o deben mezclarlo cada día.

CREATUC. Las gomitas de creatina fueron pensadas para consumo cotidiano y práctico.

“Lo que quisimos lograr fue que la persona pueda tomar creatina todos los días sin que sea un esfuerzo”, dijo Agustín. Las gomitas, al ser transportables y agradables al gusto, buscan resolver ese problema.

Un boom inesperado y lo que viene

El lanzamiento fue en diciembre, casi sin campaña previa, y aun así se viralizó entre los tucumanos. “Para nosotros fue increíble ver la respuesta. No esperábamos tanto interés tan rápido”, contó Lucas.

El futuro de la marca avanza hacia nuevas formulaciones orientadas al rendimiento y al bienestar. Los creadores proyectan sumar puntos de venta físicos, incorporar líneas específicas para deportistas y escalar la producción sin perder el control de calidad que definió el lanzamiento.

El cierre de esta etapa inicial los encuentra como un ejemplo joven del ecosistema emprendedor tucumano. Lucas Machín Ferrer y Agustín Almaraz transformaron una necesidad compartida en un producto respaldado e innovador, que nació de mentes unversitarias y hoy se posiciona como una opción distinta en el mundo de la suplementación. CREATUC demuestra que las ideas simples pueden crecer cuando se combinan ciencia, constancia y una mirada creativa desde el interior del país.

