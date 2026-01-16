Cómo dos ingenieros tucumanos crearon las primeras gomitas de creatina del país

Cuando Lucas Machín Ferrer (32) volvió de un viaje y le llevó a su amigo Agustín Almaraz (25) unas gomitas nutritivas que probó en el exterior, ninguno imaginó que ese gesto se transformaría en un emprendimiento que hoy expande los límites de la suplementación en la provincia. Ambos son ingenieros químicos, egresados de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), docentes de la Facultad de Exactas y, en el caso de Lucas, también investigador de Conicet.