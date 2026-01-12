La versión del Real Madrid tras el “espaldazo”: por qué no hubo pasillo al Barcelona

La explicación, sin embargo, no logró apagar la polémica. Desde el entorno azulgrana, el episodio fue leído como un desaire. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, cuestionó públicamente la actitud del francés y del equipo rival. “En la victoria y en la derrota se debe ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, afirmó.