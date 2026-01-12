La versión del Real Madrid tras el “espaldazo”: por qué no hubo pasillo al Barcelona

La final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid dejó una polémica que se impuso al resultado. Más allá del 3-2 que consagró al equipo de Hansi Flick, el foco se desplazó hacia lo ocurrido durante la ceremonia de premiación, cuando el plantel “merengue”, encabezado por Kylian Mbappé, evitó realizar el tradicional pasillo de honor al campeón.
Las imágenes de la transmisión mostraron al delantero francés recibiendo su medalla de subcampeón, dialogando con sus compañeros y guiando la retirada del grupo hacia el túnel. En esa secuencia se observó a Raúl Asencio intentando acercarse a los jugadores del Barcelona, pero siendo interceptado por Mbappé, que lo convenció de abandonar la zona junto al resto del equipo.
La diferencia de actitudes fue inmediata. Minutos antes, el Barcelona sí había cumplido con el protocolo y formó el pasillo para el Real Madrid. Esa falta de reciprocidad generó críticas, alimentó el debate en redes sociales y convirtió el gesto en uno de los temas centrales de la noche.
Sin embargo, desde el Real Madrid ofrecieron una explicación distinta. Según reveló el periodista Alfredo Martínez, el club sostiene que la Federación Española de Fútbol fue la que pidió a los jugadores que se desplazaran hacia otro sector del campo porque estaban dentro del ángulo de una cámara. Esa indicación, siempre según la versión “blanca”, habría sido el motivo por el cual no se realizó el pasillo al Barcelona.
“Real Madrid dice que es la Federación quien les dice que se vayan a otra zona porque estaban en el tiro de cámara y por eso no hacen el pasillo”, publicó Martínez en sus redes sociales, reflejando la postura oficial de la institución.
La explicación, sin embargo, no logró apagar la polémica. Desde el entorno azulgrana, el episodio fue leído como un desaire. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, cuestionó públicamente la actitud del francés y del equipo rival. “En la victoria y en la derrota se debe ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Nosotros, en la victoria, fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, afirmó.
Laporta también hizo referencia al clima previo entre ambos equipos, marcado por tensiones arrastradas desde el último clásico de Liga. “Estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción”, explicó, aunque sin dejar de marcar su desacuerdo con lo sucedido.
En lo estrictamente futbolístico, el Barcelona celebró su 16° título de Supercopa de España y amplió la ventaja sobre el Real Madrid, que suma 13. Raphinha fue la figura del partido con dos goles, incluido el tanto decisivo a los 72 minutos. Antes, Vinícius, Robert Lewandowski y Gonzalo García habían marcado en un primer tiempo cargado de emociones.
La escena del pasillo ausente, la versión del Real Madrid y las palabras de Laporta terminaron de construir un cierre cargado de tensión. Un gesto breve, pero suficiente para abrir un debate que volvió a poner sobre la mesa el valor del pasillo de campeón, la forma de aceptar una derrota y el peso que tienen las actitudes en los clásicos del fútbol español.