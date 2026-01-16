El 5% del territorio argentino está en manos extranjeras, según un mapa del Conicet y la UBA

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y el Conicet, presentó un mapa interactivo que señala qué tierras de la Argentina están en manos de propietarios extranjeros, en el marco del intento del gobierno de Javier Milei de derogar la ley de Tierras y el creciente interés internacional en zonas con recursos estratégicos.