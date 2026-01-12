El "espaldazo" de Real Madrid: Kylian Mbappé impidió el pasillo al Barcelona campeón

El desarrollo del encuentro fue intenso. Raphinha abrió el marcador, Vinícius igualó con una acción individual y Robert Lewandowski devolvió la ventaja para los catalanes. Antes del descanso, Gonzalo García puso el 2-2. En el complemento, el trámite se volvió más cortado, con cambios en ambos equipos y un ritmo más friccionado. El gol decisivo llegó a los 72 minutos, nuevamente por Raphinha, con un remate desde la frontal que sorprendió a Thibaut Courtois.