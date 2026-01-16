Cómo elegir entre diplomado, magíster o doctorado según tu momento profesional

El mercado laboral actual presenta un escenario complejo: la cantidad de profesionales supera las oportunidades disponibles y el nivel de competencia crece año a año. Existen cifras oficiales que señalan un aumento del desempleo entre personas con estudios superiores completos, lo que refuerza la necesidad de encontrar herramientas que permitan destacarse. De tal manera que, los posgrados se posicionan como una vía para sumar especialización y mejorar la empleabilidad.