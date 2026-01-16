Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral

En la mayoría de las entrevistas, las empresas repiten un conjunto de preguntas clave para conocer la experiencia, la personalidad y la actitud de cada postulante. No se trata solo de qué se dice, sino de cómo se construye el discurso: qué ejemplos se eligen, qué nivel de claridad se muestra y cuán alineada aparece la respuesta con el puesto.