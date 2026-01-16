Secciones
SociedadActualidad

Cómo responder las preguntas más comunes en una entrevista laboral

Una guía práctica para entender qué evalúan los reclutadores en cada pregunta y cómo responder con claridad, seguridad y foco en el puesto al que se aspira.

ENTREVISTA. Una guía práctica para preparar respuestas claras y seguras . ENTREVISTA. Una guía práctica para preparar respuestas claras y seguras . / FREEPIK
Hace 3 Hs

El mercado laboral argentino atraviesa un escenario competitivo, especialmente para quienes buscan su primer trabajo o intentan cambiar de rumbo profesional. Con procesos de selección más estructurados y entrevistas que siguen patrones muy similares, prepararse dejó de ser opcional y pasó a ser una estrategia concreta para destacarse sin improvisar.

En la mayoría de las entrevistas, las empresas repiten un conjunto de preguntas clave para conocer la experiencia, la personalidad y la actitud de cada postulante. No se trata solo de qué se dice, sino de cómo se construye el discurso: qué ejemplos se eligen, qué nivel de claridad se muestra y cuán alineada aparece la respuesta con el puesto.

Conocer qué buscan los reclutadores en cada pregunta permite ordenar ideas, reducir nervios y transmitir una imagen profesional, coherente y confiable. Esta guía reúne las diez preguntas más frecuentes y las claves para responder con seguridad.

Las 10 preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo

1. ¿Me contás un poco de vos? Es la apertura clásica. No apunta a la vida personal, sino a un resumen profesional.

Conviene explicar en una breve línea qué se hace, en qué áreas se tiene experiencia y qué tipo de rol se busca. Una presentación ordenada ayuda a marcar el tono de la entrevista.

2. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Acá se mide sinceridad y capacidad de mejora. Es fundamental mostrar autoconocimiento.

Lo recomendable es elegir una debilidad real, explicarla sin dramatismo y mostrar qué acciones concretas se toman para trabajarla.

3. ¿Por qué querés trabajar acá? El reclutador busca interés genuino. Investigar la empresa, mencionar su actividad y vincularla con la propia experiencia suma puntos y muestra compromiso.

4. ¿Dónde te ves en cinco años? Lo mejor es hablar del futuro con realismo. 

Se espera una idea general de crecimiento y aprendizaje. El objetivo es verificar si el candidato proyecta un camino compatible con la organización.

5. ¿Por qué deberíamos contratarte? Funciona como un pitch personal para argumental el valor propio. Conviene destacar fortalezas específicas, experiencia relevante y lo que se puede aportar al puesto.

6. ¿Cuáles son tus principales fortalezas? Enfócate en fortalezas útiles: responsabilidad, organización, adaptación, trabajo en equipo o buena comunicación son ejemplos válidos, siempre acompañados por situaciones concretas.

7. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Te sirve para explicar cambios laborales con madurez. La clave es mantener una respuesta profesional, sin críticas, y enfocada en crecimiento o cierre de etapas.

8. ¿Cómo manejás la presión? Las empresas quieren saber si se puede rendir con plazos ajustados. Se valora hablar de organización, priorización y comunicación oportuna.

9. ¿Podés contar un error que hayas cometido? Elegir un error menor, explicar brevemente la situación y destacar qué se aprendió muestra honestidad y capacidad de mejora.

10. ¿Tenés alguna pregunta para nosotros? Siempre se espera una consulta para cerrar la entrevista con interés activo. Preguntar por el equipo, la dinámica de trabajo o los próximos pasos demuestra motivación real y deja una buena impresión.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
4

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
5

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

El hombre que hace hablar a las piedras: Don Rosendo Cancino y su museo de fe en Tafí del Valle

El hombre que hace hablar a las piedras: Don Rosendo Cancino y su museo de fe en Tafí del Valle

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Comentarios