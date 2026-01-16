IncluITe: la plataforma creada en el Norte argentino que traduce texto a Lengua de Señas y rompe barreras para personas sordas

¿Por qué una persona sorda todavía encuentra barreras para hacer un trámite básico? Esa pregunta, tan simple como incómoda, fue el puntapié inicial de IncluITe (incluite.com.ar), una plataforma web gratuita desarrollada en el norte argentino que ya se usa en la atención al público de la Municipalidad de Salta. La página ofrece traducción de texto a Lengua de Señas Argentina (LSA) y módulos de alfabetización para aprender desde cero, incluso desde casa.