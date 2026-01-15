¿Correr o caminar rápido?: cuál es la mejor actividad después de los 50 años

Con el paso del tiempo, es natural que aparezcan dolores o molestias que no estaban allí a los 20. "Con la edad se producen cambios fisiológicos normales, como la disminución de la masa muscular, la elasticidad de tendones y ligamentos, la reducción de la capacidad de regeneración del cartílago y el aumento de la prevalencia de artrosis", explica Borja del Pozo, investigador de la Universidad Europea de Madrid, en la publicación de El Confidencial.