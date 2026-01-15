Cómo ganar músculo después de los 50: este es el ejercicio ideal

A diferencia de otros métodos que requieren equilibrio, como el uso de bancos o pelotas, esta máquina ofrece una base estable que te permite concentrarte en trabajar los músculos sin preocuparte por mantener el equilibrio. Es una opción especialmente adecuada para mujeres mayores de 50 años que desean tonificar y aumentar la masa muscular en la zona del pecho.