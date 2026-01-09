Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en intereses durante los próximos cinco años

Desde el otorgamiento del crédito extraordinario en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, la deuda fue renovada bajo la gestión de Alberto Fernández y se incrementó durante la administración de Javier Milei. De mantenerse la actual dinámica de pagos, la carga de intereses tendería a disminuir de manera gradual. Sin embargo, si el FMI aprueba nuevos desembolsos -quedan por girar poco más de U$S5.000 millones para completar el crédito de U$S20.000 millones avalado en abril de 2026-, el stock de deuda volverá a crecer y se ampliarán tanto los intereses como los plazos de cancelación.