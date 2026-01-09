Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en intereses durante los próximos cinco años

Los compromisos financieros de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los próximos cinco años alcanzarán los U$S13.500 millones en concepto de intereses, según cifras oficiales del propio organismo. La carga se concentrará en el período 2026-2030 y estará directamente vinculada a las condiciones impuestas por los préstamos de los organismos internacionales y a la negociación permanente con el Fondo.
De acuerdo con los datos disponibles, si el país decidiera cancelar todos los vencimientos futuros -tanto de capital como de intereses- y el FMI no otorgara nuevos créditos, el monto a desembolsar en intereses se mantendría en ese rango. Según estadísticas del Banco Central, entre 2018 y fines de 2025 el Estado argentino habrá pagado U$S14.773 millones en intereses al organismo, un período de siete años que, aun así, resulta comparable con la proyección actual concentrada en apenas cinco.
La estructura de pagos muestra un mayor peso relativo de los intereses en el trienio comprendido entre 2026 y 2028. Si se toma como referencia la cotización vigente de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta utilizada por el FMI, entre 2026 y 2030 el monto total asciende a U$S13.432 millones. Al 31 de diciembre de 2025, la deuda total de la Argentina con el organismo se ubicaba en U$S57.100 millones.
Para el año en curso, se acumulan vencimientos de capital e intereses por U$S4.400 millones. Esos compromisos podrían ser cubiertos en caso de concretarse los desembolsos pendientes del acuerdo por U$S20.000 millones firmado con el Fondo en abril de 2025. El próximo pago relevante de intereses está previsto para el 1 de febrero, con una cuota cercana a los U$S830 millones.
Desde el otorgamiento del crédito extraordinario en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, la deuda fue renovada bajo la gestión de Alberto Fernández y se incrementó durante la administración de Javier Milei. De mantenerse la actual dinámica de pagos, la carga de intereses tendería a disminuir de manera gradual. Sin embargo, si el FMI aprueba nuevos desembolsos -quedan por girar poco más de U$S5.000 millones para completar el crédito de U$S20.000 millones avalado en abril de 2026-, el stock de deuda volverá a crecer y se ampliarán tanto los intereses como los plazos de cancelación.
Los compromisos para 2026
El panorama financiero del próximo año se presenta particularmente exigente. El Gobierno de Javier Milei cerró esta semana un préstamo Repo por U$S3.000 millones con un consorcio de seis bancos internacionales, destinado a cubrir parte de los U$S4.215 millones que la Argentina debe pagar actualmente a bonistas privados. Sin embargo, ese alivio parcial no resuelve el desafío estructural.
En 2026, el país deberá afrontar vencimientos por alrededor de U$S18.000 millones, en un contexto en el que las reservas netas se encuentran prácticamente en cero y persiste el déficit de la cuenta corriente. El detalle de los compromisos incluye U$S7.400 millones en bonos en manos privadas, U$S2.600 millones correspondientes al FMI (netos de desembolsos), U$S300 millones del Club de París, U$S4.200 millones con “otros organismos internacionales”, U$S2.200 millones de Bopreales y U$S1.200 millones de anteriores préstamos Repo del Banco Central.
La consultora 1816 estima que podría producirse un rollover de los vencimientos con “otros organismos internacionales”, lo que reduciría el monto neto a pagar a unos U$S13.800 millones, consignó Infobae.
En paralelo, la acumulación de reservas sigue siendo una de las principales preocupaciones del Ejecutivo. Según un informe de GMA Capital, “aunque las reservas netas están lejos del rojo de U$S11.000 millones heredado al inicio de la gestión, siguen en estado crítico: suman U$S2.000 millones a valor de mercado y están prácticamente en cero si se restan las amortizaciones de Bopreal a un año”. Además, una vez descontadas las posiciones en oro y DEG, el saldo negativo alcanza los U$S7.600 millones.
Si bien el Banco Central lanzó esta semana un plan para comprar hasta el 5% del volumen diario negociado en el Mercado Libre de Cambios, con el objetivo de sumar hasta U$S10.000 millones en reservas, la capacidad efectiva de acumulación continúa condicionada por la disponibilidad de divisas.
A este escenario se suma una cuenta corriente cambiaria deficitaria por U$S1.163 millones, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno, un calendario de vencimientos particularmente exigente y un contexto estacional adverso: menor demanda de pesos durante los meses de verano y una oferta de dólares limitada que, hasta el ingreso de la cosecha, presiona la capacidad de compra de divisas en el arranque de 2026.