Escándalo y rumores de separación: Griselda Siciliani aclaró cómo está su vínculo con Luciano Castro

Luego de que Luciano Castro reconociera que le fue infiel a Griselda Siciliani y dijera que su vida "está destrozada" a raíz de su accionar, la protagonista de "Envidiosa" optó por mantener un perfil bajo. Sin embargo, la actriz le envió un mensaje a Ángel de Brito, quien lo leyó en vivo en LAM, donde dio detalles sobre el presente de la pareja en medio del revuelo.