Escándalo y rumores de separación: Griselda Siciliani aclaró cómo está su vínculo con Luciano Castro

Luego de que Luciano Castro reconociera que le fue infiel a Griselda Siciliani y dijera que su vida "está destrozada" a raíz de su accionar, la protagonista de "Envidiosa" optó por mantener un perfil bajo. Sin embargo, la actriz le envió un mensaje a Ángel de Brito, quien lo leyó en vivo en LAM, donde dio detalles sobre el presente de la pareja en medio del revuelo.
Ante los rumores de separación y de una crisis definitiva, Griselda desmintió esas versiones y explicó el motivo del distanciamiento físico: “Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mar del Plata”, afirmó, dejando en claro que no se trata de una ruptura.
Al mismo tiempo, puso el foco en su intensa agenda laboral: “Yo arranqué ayer la previa de algo que aún no se anunció. Empiezo a filmar en diez días y mientras termino la serie de La One (Moria Casán)”, reveló, confirmando que atraviesa un momento profesional muy activo.
Sin esquivar el ruido mediático, pero sin darle un tono dramático, Siciliani fue sincera sobre cómo transita el momento: “Así que es demasiado todo. Mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”, dijo. Y concluyó con un mensaje tranquilizador: “Pero está todo bien. Gracias por la consulta. Por ahora, todo sigue tranqui”.