Luciano Castro admitió su infidelidad a Griselda Siciliani: “Me siento patético”

El actor Luciano Castro se encuentra en el centro de un escándalo mediático tras la confirmación de una infidelidad que sacudió su relación con la actriz Griselda Siciliani. El asunto tomó estado público esta semana, luego de que se filtraran audios y mensajes que, según panelistas de espectáculos, demostrarían un affaire con una joven danesa durante un viaje a España, lo que reavivó el foco sobre la vida privada de la pareja.
Luego de que Griselda Siciliani hablara con Moria Casán sobre el escándalo y reconociera que toda la situación es dolorosa para ella más allá de que con Castro tiene una relación de mucha autonomía y sinceridad, el actor decidió dar sus explicaciones sobre el caso.
En una entrevista con Intrusos, Luciano Castro se mostró visiblemente afectado al referirse a la infidelidad que deterioró su relación con la protagonista de "Envidiosa". El actor fue crítico consigo mismo y admitió cuánto le pesa volver a caer en patrones que arrastra desde hace tiempo.
Luciano Castro rompió el silencio sobre la infidelidad a Griselda Siciliani
“Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético, me siento patético”, confesó sin vueltas. Y profundizó: “Después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar”.
En ese sentido, Castro reconoció un patrón que lo atormenta: “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”.
Sobre el momento más difícil, fue contundente: “En un segundo, cuando le tuve que contar a Griselda todo”. Y dejó en claro que el daño no es pasajero: “Esto no resbala, esto no resbala, esto jode”.