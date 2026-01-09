Luciano Castro admitió su infidelidad a Griselda Siciliani: “Me siento patético”

El actor Luciano Castro se encuentra en el centro de un escándalo mediático tras la confirmación de una infidelidad que sacudió su relación con la actriz Griselda Siciliani. El asunto tomó estado público esta semana, luego de que se filtraran audios y mensajes que, según panelistas de espectáculos, demostrarían un affaire con una joven danesa durante un viaje a España, lo que reavivó el foco sobre la vida privada de la pareja.