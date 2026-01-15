Comer brócoli: qué enfermedades puede prevenir y por qué es clave para la salud

El brócoli se consolidó en los últimos años como uno de los alimentos estrella de la nutrición saludable. Rico en vitaminas C y K, fibra y compuestos bioactivos como los glucosinolatos, esta verdura no solo aporta nutrientes esenciales sino que también cumple un rol protector frente a distintas afecciones. Por eso, es frecuente que médicos y nutricionistas lo recomienden dentro de una alimentación equilibrada.