Consejos para una alimentación equilibrada y segura en épocas de altas temperaturas

“Lo que les indico a las mamás es que, a medida que el bebé sube de peso, deben tener en cuenta que su requerimiento sube también, así que deben multiplicar el peso por 30, y esa es la cantidad de volumen que le tienen que dar de leche por toma al bebé. Una medida adecuada de leche de cualquier marca en 30 centímetros cúbicos de agua es la fórmula para que esté balanceado el alimento y no genere ni diarreas ni desnutrición”, refirió Paz, a la vez que advirtió en verano es esencial cuidar los alimentos de los niños que ya comen sólido, con un correcto lavado, sanitización en el caso de las verduras y frutas y cocción.