Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Conocé cuáles son las frutas más recomendadas por su alto contenido de fibra, agua y antioxidantes para favorecer la limpieza natural del colon, mejorar la digestión y reducir riesgos de enfermedades intestinales.

Las frutas que funcionan como un aliado natural para el colon Pixabay
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

El colon cumple un rol clave en la salud digestiva: allí se procesa parte de los residuos del organismo y se absorben agua y nutrientes esenciales. Cuando su funcionamiento se ve afectado por una dieta baja en fibra, estrés o sedentarismo, pueden aparecer problemas como hinchazón, estreñimiento e incluso un mayor riesgo de enfermedades intestinales. Por eso, los especialistas destacan la importancia de incorporar alimentos que favorezcan su depuración natural.

Entre las opciones más efectivas se encuentran ciertas frutas ricas en fibra, agua y compuestos antioxidantes que estimulan el tránsito intestinal y ayudan a eliminar toxinas. Consumidas de manera regular y dentro de una alimentación equilibrada, pueden contribuir a mantener un colon sano, mejorar la digestión y fortalecer la prevención de trastornos gastrointestinales.

Entre las frutas consideradas más efectivas para depurar el colon —por su buena asimilación por el organismo— se mencionan la manzana, la uva, el ananá, el mango, la frutilla y la sandía. En el caso de las verduras, destacan el apio, la espinaca y, en general, las variedades crudas o de hoja verde.

La manzana ayuda a limpiar el colon de manera natural La manzana ayuda a limpiar el colon de manera natural Prensa Libre

La recomendación central es priorizar alimentos ricos en fibra, nutriente en el que sobresalen precisamente frutas y verduras.

Además, los jugos o licuados preparados con estos ingredientes suelen asociarse con una limpieza natural del colon, al igual que los alimentos con probióticos, como el yogur y los fermentados, por ejemplo el chucrut.

Entre las combinaciones sugeridas aparecen el batido de aloe, pepino y manzana, otro con jengibre y un tercero elaborado con frutillas y ananá.

Para evitar irritaciones intestinales, conviene reducir el consumo de ultraprocesados como embutidos y salsas, que vuelven más pesada la digestión. También es aconsejable moderar los picantes y el chocolate, y tener en cuenta que los cítricos pueden resultar incómodos para el sistema digestivo en algunas personas.

Trastornos que pueden afectar al colon

Según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de EE.UU., algunos de los pueden ser el cáncer colorrectal.

Pólipos del colon: crecimientos de tejido que pueden hacerse cancerosos.

Colitis ulcerativa: úlceras en el colon y el recto.

Diverticulitis: inflamación o infección de pequeños sacos o divertículos en el colon.

Colon irritable o síndrome del intestino irritable: un cuadro molesto que causa cólicos abdominales y otros síntomas.

