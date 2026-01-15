Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

El colon cumple un rol clave en la salud digestiva: allí se procesa parte de los residuos del organismo y se absorben agua y nutrientes esenciales. Cuando su funcionamiento se ve afectado por una dieta baja en fibra, estrés o sedentarismo, pueden aparecer problemas como hinchazón, estreñimiento e incluso un mayor riesgo de enfermedades intestinales. Por eso, los especialistas destacan la importancia de incorporar alimentos que favorezcan su depuración natural.