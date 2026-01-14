Secciones
Política

"Es constitucional": Ferrazzano respaldó el DNU que alivia a contratistas

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia aseguró qué el opositor Berarducci "critica por criticar".

Raúl Ferrazzano. Raúl Ferrazzano.
Hace 24 Min

El fiscal de Estado adjunto de la Provincia, Raúl Ferrazzano, salió al cruce del legislador opositor Walter Berarducci, quién presentó un proyecto para rechazar el DNU que alivia los requisitos para las contratistas del Estado.

"Crítica por criticar", afirmó el funcionario del gobernador Osvaldo Jaldo, citando en sus redes sociales la nota publicada por LA GACETA referida a la iniciativa de Berarducci.

La semana pasada, ingresó por mesa de entradas de la Legislatura un decreto acuerdo de necesidad y urgencia firmado por el mandatario y su gabinete para eximir a las proveedoras de bienes y servicios del Estado provincial de presentar el certificado de cumplimiento fiscal. Esta medida, que había sido dispuesta en 2024 y en 2025, está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre de 2026.

Al tratarse de un DNU, la Constitución prevé su tratamiento por parte de la Legislatura, aunque el texto también tomará fuerza de ley en caso de que transcurran 20 días hábiles sin que el cuerpo colegiado se expida sobre su validez.

Berarducci, por ello, elevó una propuesta para rechazar el decreto en cuestión.

"El DNU enviado por el Poder Ejecutivo es constitucional", contestó el fiscal de Estado.

Según Ferrazzano, este instrumento "no crea ni elimina impuestos, ni modifica el régimen tributario". Con ello, justificó la via del decreto de necesidad y urgencia para implementar la disposición. Y, en ese sentido, aclaró que el DNU específicamente "exceptúa transitoriamente un requisito administrativo" que recae sobre las contratistas, y además "garantiza la continuidad del Estado y deja a salvo las facultades de control".

Temas Honorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoWalter BerarducciRaúl Ferrazzano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico
5

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
6

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Más Noticias
Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura

Vargas Aignasse respondió al libertario Federico Pelli: "Fue ‘ñoqui’ en la Legislatura"

Federico Pelli: El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas

Federico Pelli: "El delito en Tucumán avanza porque hay zonas totalmente liberadas"

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Comentarios