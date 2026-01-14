"Es constitucional": Ferrazzano respaldó el DNU que alivia a contratistas

La semana pasada, ingresó por mesa de entradas de la Legislatura un decreto acuerdo de necesidad y urgencia firmado por el mandatario y su gabinete para eximir a las proveedoras de bienes y servicios del Estado provincial de presentar el certificado de cumplimiento fiscal. Esta medida, que había sido dispuesta en 2024 y en 2025, está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre de 2026.