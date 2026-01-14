Piden rechazar el DNU que alivia a contratistas del Estado

Qué dice la Carta magna sobre la vigencia de los DNU

La Constitución provincial faculta al titular del Poder Ejecutivo (PE) a dictar decretos de necesidad y urgencia. “Dentro de 20 días hábiles de haber sido recibido por la Legislatura, ésta deberá expedirse sobre su validez. En caso que fuera ratificado o venciera el plazo establecido por el presente artículo, sin que la Legislatura se pronunciare, su contenido adquirirá fuerza de ley a partir de la fecha en que fue dictado. Si dentro de dicho término la Legislatura lo rechazare, será nulo de nulidad absoluta y carente de validez legal, sin perjuicio de los efectos cumplidos con motivo de su aplicación inmediata, los que no generarán derechos adquiridos”, expresa el artículo 101 de la Carta Magna. Si bien hay una “guardia” en la Legislatura para sesionar en caso de emergencia, no hay fecha prevista para el próximo debate.