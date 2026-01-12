El Gobierno provincial libera de un requisito a las contratistas del Estado

La eximición de presentar el certificado fiscal es de amplio alcance, es decir, no excluye ninguno de los rubros que proveen al Gobierno, tanto a nivel bienes como servicios. El impacto sin embargo se observará especialmente en el ámbito de la construcción, dado que la Ley de Obras Públicas impide específicamente la contratación de “morosos deudores” del Estado. Este requisito, incluso, traía complicaciones a empresas que, habiendo ejecutado trabajos, llevaban adelante los trámites administrativos para el cobro de certificados de obra, pero no contaban con el documento que prueba el pago de tributos en tiempo y forma. Esa condición generó dolores de cabeza tras el recambio de gobierno, en diciembre de 2023, cuando la Nación resolvió un ajuste en obras públicas y se registraron demoras en el envío de fondos. Ante ello, explicaron desde el sector empresario, solicitaron al Gobierno provincial esta medida, que sigue vigente.