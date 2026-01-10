Cómo disminuir la papada con seis ejercicios fáciles de hacer en casa

Estiramientos de cuello. Los estiramientos que hacen los deportistas antes o después de entrenar también pueden ser útiles para tonificar la zona. Además, podrían ayudar a descontracturar cuello y espalda: sentarse con la espalda recta y los brazos a los lados del cuerpo, estirar el cuello hacia arriba tanto como podamos, girar el cuello con cuidado hacia uno de los lados y trata de mantener la posición unos cuantos segundos. Por último, regresar a la posición inicial y realizar el ejercicio hacia el lado contrario. Se pueden hacer 10 repeticiones.