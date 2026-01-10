Secciones
SociedadEstilo de vida

Cómo disminuir la papada con seis ejercicios fáciles de hacer en casa

Una serie de ejercicios faciales y de cuello puede ayudar a tonificar los músculos, mejorar el aspecto de la piel y reducir la papada de manera natural, sencilla y sin procedimientos invasivos.

Cómo reducir la papada: los 8 ejercicios más recomendados Cómo reducir la papada: los 8 ejercicios más recomendados Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

La papada es una de las preocupaciones estéticas más frecuentes y no siempre está vinculada al sobrepeso o a la edad. Factores como la postura, la flacidez muscular y el paso del tiempo influyen en su aparición, incluso en personas delgadas. Frente a esto, cada vez más especialistas destacan la importancia del movimiento y la constancia para mejorar el aspecto del cuello y el rostro.

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Existen ejercicios simples, que pueden hacerse en casa y sin equipamiento, enfocados en activar y fortalecer los músculos de la zona. ¿Cuáles son y cómo realizarlos correctamente? Seis movimientos puntuales prometen convertirse en aliados para reducir la papada y mejorar la armonía facial.

Cómo disminuir la papada con seis ejercicios fáciles de hacer en casa

Estiramientos de cuello. Los estiramientos que hacen los deportistas antes o después de entrenar también pueden ser útiles para tonificar la zona. Además, podrían ayudar a descontracturar cuello y espalda: sentarse con la espalda recta y los brazos a los lados del cuerpo, estirar el cuello hacia arriba tanto como podamos, girar el cuello con cuidado hacia uno de los lados y trata de mantener la posición unos cuantos segundos. Por último, regresar a la posición inicial y realizar el ejercicio hacia el lado contrario. Se pueden hacer 10 repeticiones.

Movimientos con la lengua. Se puede hacer en cualquier lugar y pasar desapercibido. Quizás al principio resulta difícil, pero después de ponerlo en práctica seremos capaz de llegar a dominarlo: con la boca cerrada, mover la lengua en círculos y, con ella, tratar de tocar el paladar superior e inferior. Realizar de 10 a 15 repeticiones, tres veces al día, todos los días.

Masticar chicle. Este ejercicio es simple, solo hay que masticar chicle dos o tres veces al día procurando de que sea sin azúcar. Al masticar, el movimiento trabaja una gran cantidad de músculos de la cara y el cuello.

Ejercicio de las vocales. Decir las vocales de forma exagerada, de modo que la boca quede lo más abierta posible, tratar de mantenerla así unos segundos, repetir este ejercicio cinco veces seguidas, como mínimo, dos veces al día.

Sacar la lengua. Este es un ejercicio muy sencillo que puede llevarse a cabo en cualquier posición y lo único que debemos hacer es sacar la lengua lo máximo posible durante 10 o 15 segundos y repetir las veces que podamos.

Lengua a la nariz. Este ejercicio es muy simple, sacar la lengua e intentar tocar la punta de la nariz con ella, mantenerse en esa posición por 10 segundos, relajar y repetir.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Cuántas veces por semana hacer ejercicios de fuerza para adelgazar

Lo más popular
Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán
1

Proponen cambiarle el nombre al aeropuerto de Tucumán

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”
2

Crimen en Manantial Sur: “Me la arrebataron como si su vida no valiese nada”

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?
3

Reprobar a Trump no implica respaldar la dictadura de Maduro, ¿es tan difícil entenderlo?

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del Gringo de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones
4

Recuerdos fotográficos: la macabra historia del "Gringo" de Ciudadela que robaba cadáveres para hacer jabones

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle
5

Vacaciones de verano: desde Wisconsin al corazón de Tafí del Valle

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol
6

Escala la tensión entre Lula y Milei: Brasil deja de representar a la Argentina en Venezuela e Italia asume ese rol

Más Noticias
Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Un documento oculto revelaría la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Así fue la primera noche del Festival de Jesús María tras la inundación del predio: qué queda en cartelera para la semana

Teto Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

"Teto" Medina contó le tiene cáncer de colon con metástasis: su profunda reflexión en las redes

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Test de personalidad: elegí una de las cinco puertas y conocé secretos profundos sobre tu forma de ser

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Hay alerta amarilla por tormentas en el norte y por vientos potentes en la costa

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Alerta naranja por temperaturas extremas: un calor poco frecuente afectará a una provincia

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Comentarios