Qué es el método 6-6-6 y por qué caminar así puede transformar tu salud

Caminar es, posiblemente, el ejercicio más noble y accesible que existe. No requiere equipos costosos, solo un buen par de zapatillas y las ganas de salir. Ya sea para despejar la mente tras una jornada intensa o para cumplir con los famosos 10.000 pasos, siempre es una buena decisión. Sin embargo, una nueva tendencia inspirada en el minimalismo japonés está ganando terreno por su efectividad y estructura: el método 6-6-6.