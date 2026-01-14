¿Qué es la mancha marrón que une África con el Caribe? El fenómeno que preocupa a los expertos

Una vez más, las imágenes satelitales revelan una cicatriz marrón en medio del azul oceánico. Y aunque sería una gran noticia si se tratara de algún accidente geográfico natural, no es más que otra de las amenazas humanas al planeta que ya tiene su propio nombre: el Gran Cinturón de Sargazo, un fenómeno que año tras año se repite desde 2011 y que se convirtió en un problema transnacional.