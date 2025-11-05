La dramática advertencia de la ONU: la tierra va camino a un catastrófico calentamiento

El mundo no alcanzará su principal objetivo en materia de cambio climático: limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Así lo advirtió este martes el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señaló que es probable que el planeta supere ese umbral en la próxima década, lo que incrementará el riesgo de catástrofes climáticas y pérdida de biodiversidad.