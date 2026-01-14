Inundaciones, sequías, crisis económica y muertes: cómo es vivir en el país más afectado por el cambio climático

Uno de los continentes más golpeados por el cambio climático es África, donde la temperatura superficial promedio en 2024 fue aproximadamente 0,86 °C superior al promedio del período 1991-2020, según un informe de las Naciones Unidas de 2025. Sin embargo, es en el norte de la región donde se registró el mayor cambio de temperatura: unos 1,28 °C por encima de la media del período 1991-2020, lo que la convierte en la subregión de África con el calentamiento más rápido.