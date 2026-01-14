Secciones
SociedadTecnología

La Voyager 1 está casi a un día luz de la Tierra

En noviembre, la nave estará a 26.000 millones de kilómetros: lo que recorre la luz en 24 horas.

OBJETIVO. Lanzada en 1977, la Voyager 1 sigue aportando datos clave. OBJETIVO. Lanzada en 1977, la Voyager 1 sigue aportando datos clave.
Hace 17 Min

La sonda Voyager 1, una de las misiones más emblemáticas de la NASA, está a punto de alcanzar un nuevo hito en la historia de la exploración espacial. En noviembre llegará a la distancia de un día luz de la Tierra: 26.000 millones de kilómetros. Un día luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia: equivale al recorrido que hace la luz en el vacío durante 24 horas. Cuando la nave cruce ese umbral, las comunicaciones con la Tierra tendrán una demora exacta de un día por trayecto, lo que implicará cerca de 48 horas entre el envío de una orden y la recepción de una respuesta.

La NASA está evacuando la Estación Espacial Internacional por una emergencia sin precedentes

La NASA está evacuando la Estación Espacial Internacional por una emergencia sin precedentes

La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 con el objetivo inicial de estudiar Júpiter y Saturno. Tras su sobrevuelo de Saturno en 1980, la sonda continuó su viaje alejándose del sistema solar a una velocidad constante de unos 61.000 kilómetros por hora, sin correcciones de trayectoria desde entonces. A inicios de 2026 ya se encuentra a unos 25.400 millones de kilómetros de la Tierra, con un retardo de comunicación cercano a las 23 horas y media.

Junto con su gemela, la Voyager 2, es la única misión que opera más allá de la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por el Sol. Desde allí, aportan datos clave sobre la interacción entre el viento solar y el medio interestelar, un territorio que nunca había sido explorado de manera directa. Sostener el contacto a semejante distancia supone enormes desafíos técnicos. La señal que llega a la Tierra es extremadamente débil y debe ser recuperada mediante complejas redes de antenas. Además, la demora en las comunicaciones limita cualquier capacidad de respuesta rápida ante fallas, por lo que las Voyager fueron diseñadas con un alto grado de autonomía.

La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

Con casi medio siglo en el espacio, la Voyager 1 depende de una fuente de energía cada vez más reducida. Para prolongar su funcionamiento, el equipo de la misión fue apagando instrumentos y sistemas, priorizando aquellos indispensables para mantener la orientación y la comunicación con la Tierra. Si las antenas dejaran de apuntar correctamente, la misión se perdería de manera definitiva.

Aunque se prevé que antes de su 50° aniversario en 2027 la nave deba reducir aun más su actividad, algunos instrumentos clave podrían seguir operativos. Gracias al trabajo sostenido de generaciones de científicos e ingenieros, la Voyager 1 continúa enviando información desde los confines del sistema solar.

Temas National Aeronautics and Space Administration
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una mirada al universo: Edward Stone, el padre de las sondas Voyager

Una mirada al universo: Edward Stone, el padre de las sondas Voyager

Así suena el espacio, según el Voyager 1

Así suena el espacio, según el Voyager 1

La sonda Voyager 1 dejó el Sistema Solar después de 36 años de viaje

La sonda Voyager 1 dejó el Sistema Solar después de 36 años de viaje

Las Voyager siguen brindando datos desde más allá del sistema solar

La realidad virtual se consolida en el trabajo: cómo las empresas capacitan empleados con VR y reducen costos

La realidad virtual se consolida en el trabajo: cómo las empresas capacitan empleados con VR y reducen costos

Lo más popular
Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
1

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano
2

Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
3

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”
4

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?
5

¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral
6

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Más Noticias
Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Escándalo sanitario en Salta: allanaron una carnicería sospechada de vender embutidos con carne de gato

Escándalo sanitario en Salta: allanaron una carnicería sospechada de vender embutidos con carne de gato

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 30 heridos en la Costa Atlántica

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que dejó un muerto y 30 heridos en la Costa Atlántica

Vivía en Francia y estaba de visita: quién era el joven marplatense que murió arrastrado por la ola gigante en Mar Chiquita

Vivía en Francia y estaba de visita: quién era el joven marplatense que murió arrastrado por la ola gigante en Mar Chiquita

¿El martes termina con tormentas? Esto dice el Servicio Meteorológico para Tucumán

¿El martes termina con tormentas? Esto dice el Servicio Meteorológico para Tucumán

Comentarios