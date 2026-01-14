La Voyager 1 está casi a un día luz de la Tierra

La sonda Voyager 1, una de las misiones más emblemáticas de la NASA, está a punto de alcanzar un nuevo hito en la historia de la exploración espacial. En noviembre llegará a la distancia de un día luz de la Tierra: 26.000 millones de kilómetros. Un día luz no es una unidad de tiempo, sino de distancia: equivale al recorrido que hace la luz en el vacío durante 24 horas. Cuando la nave cruce ese umbral, las comunicaciones con la Tierra tendrán una demora exacta de un día por trayecto, lo que implicará cerca de 48 horas entre el envío de una orden y la recepción de una respuesta.