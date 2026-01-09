La NASA está evacuando la Estación Espacial Internacional por una emergencia sin precedentes

El aviso del regreso: mejor prevenir que curar

Isaacman, en su conferencia del jueves, avisó que la Tripulación 11 no completaría su misión, que tenía fecha programada de vuelta en febrero. Además, detalló que la agencia continúa trabajando para lograr un expedito regreso de todos los miembros del equipo durante las próximas 48 horas. "Llegué a la decisión de que lo mejor para nuestros astronautas es que la misión 11 regrese antes de su partida prevista", advirtió.