La NASA está evacuando la Estación Espacial Internacional por una emergencia sin precedentes

En una secuencia llena de hermetismo, la NASA resolvió evacuar la Estación Espacial Internacional (ISS), dejando a medias la misión de la Tripulación 11, que tenía fecha de retorno recién para febrero de 2026. La medida sin precedentes se dio tan solo 24 horas después de que la agencia espacial diera a conocer un inquietante comunicado en el que se cancelaba la caminata espacial del jueves por un “problema médico”.
La NASA está interrumpiendo una misión a bordo del complejo orbital, una medida inusual que vino horas después de que cancelara la primera caminata del año debido a un problema de salud de uno de sus integrantes. Ahora, el administrador de la institución, Jared Isaacman, reveló en una conferencia de prensa que la dotación estadounidense, japonesa y rusa de cuatro miembros volverá a la Tierra en los próximos días.
Se trata de la primera vez que el organismo evacúa la ISS por razones médicas. En una primera instancia, en el comunicado del miércoles, la NASA no identificó al astronauta ni la afección que padecía, alegando la privacidad del paciente. Sin embargo, aclararon que su situación se encontraba estable.
El aviso del regreso: mejor prevenir que curar
Isaacman, en su conferencia del jueves, avisó que la Tripulación 11 no completaría su misión, que tenía fecha programada de vuelta en febrero. Además, detalló que la agencia continúa trabajando para lograr un expedito regreso de todos los miembros del equipo durante las próximas 48 horas. "Llegué a la decisión de que lo mejor para nuestros astronautas es que la misión 11 regrese antes de su partida prevista", advirtió.
Los funcionarios de la NASA enfatizaron que no se trató de una emergencia a bordo, pero que están “pecando de cautelosos por el miembro de la unidad”, señaló el Dr. James Polk, director médico y de salud de la NASA. El especialista agregó que el miembro de la tripulación ya estaba siendo atendido por sus compañeros hasta su regreso.
Una evacuación sin precedentes
Polk aclaró que esta fue la primera evacuación médica de la NASA desde la estación espacial, aunque los astronautas han sido tratados a bordo por problemas como dolores de muelas y de oído. Dijo que el problema médico no tenía nada que ver con la próxima caminata espacial ni con ninguna otra operación a bordo de la estación.
"Se trata principalmente de un problema médico en las zonas difíciles de microgravedad", advirtió el jueves el especialista, aunque no entró en detalles específicos sobre el incidente. Según la NASA, no fueron necesarias precauciones especiales para mantener a salvo al astronauta enfermo hasta su descenso y el plan de evacuación aún se estaba ultimando.
¿Qué pasará con la ISS mientras tanto?
La cuadrilla de cuatro personas que regresaba a casa llegó al laboratorio orbital vía SpaceX en agosto para una estancia de al menos seis meses. El grupo incluía a Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA, junto con el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov.
El astronauta japonés Koichi Wakata y el astronauta de la NASA Chris Williams se unieron a la tripulación de la estación espacial en noviembre del año pasado, después de llegar en una nave espacial Soyuz de Rusia. Isaacman dijo que Williams permanecerá en la estación espacial con la delegación de Soyuz para mantener la presencia de Estados Unidos en el espacio.
Esta es la primera vez en la historia que la NASA envía a un astronauta a casa por razones médicas; sin embargo, en todas las misiones a la ISS se incorporó un plan de evacuación. Los vehículos de retorno siempre se mantienen en espera en caso de emergencia.