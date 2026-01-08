La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

Según comunicó la agencia, el 6 de febrero de este año comenzará el período habilitado para el despegue, que se extenderá por 60 días hasta abril. El despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System (SLS), el lanzador más potente desarrollado por la NASA hasta ahora. La secuencia inicial será similar a la de Artemis I, aunque con una diferencia fundamental: esta vez habrá personas a bordo.