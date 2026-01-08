Secciones
La NASA confirmó la fecha de la primera misión tripulada a la Luna en 50 años

Esta semana, la NASA confirmó la ventana de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada a nuestro satélite desde el proyecto Apollo.

Por Mercedes Mosca

Tras más de 50 años, la Luna vuelve a ocupar un rol central en los planes espaciales de Estados Unidos. En los últimos días, la NASA anunció la ventana de lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada rumbo al satélite natural desde la era del programa Apollo.

La misión no incluye un descenso sobre la superficie lunar, sino que se trata de un vuelo tripulado de prueba de 10 días alrededor del satélite. El objetivo es validar los sistemas que habilitarán expediciones más ambiciosas en los próximos años, con la nave Orion como eje del viaje y encargada de demostrar que puede sostener a una tripulación humana en misiones de larga duración más allá de la órbita terrestre.

Cuándo será la primera misión tripulada a la Luna en 50 años, según la NASA

Según comunicó la agencia, el 6 de febrero de este año comenzará el período habilitado para el despegue, que se extenderá por 60 días hasta abril. El despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo del cohete Space Launch System (SLS), el lanzador más potente desarrollado por la NASA hasta ahora. La secuencia inicial será similar a la de Artemis I, aunque con una diferencia fundamental: esta vez habrá personas a bordo.

En cuanto a su tripulación, la misión estará compuesta por cuatro astronautas: Reid Wiseman será el comandante y estará acompañado por Victor Glover, piloto y Christina Koch, especialista. A ellos se suma Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, en una señal clara del carácter internacional del programa Artemis.

El plan forma parte de una estrategia de largo plazo. La NASA apunta a establecer una presencia humana sostenida en la Luna, tanto para investigación científica como para ensayar tecnologías que luego serán clave en futuras misiones tripuladas a Marte. Artemis II es el paso intermedio entre el vuelo no tripulado de Artemis I y Artemis III, la misión que sí tiene planeado el regreso humano a la superficie lunar.

