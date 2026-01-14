Villarruel se diferenció de Milei sobre los incendios y visitó Chubut

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a pronunciarse sobre los incendios que afectan a la Patagonia, en particular a zonas de Chubut, y reclamó una respuesta más firme del Estado ante una tragedia que, según sostuvo, se repite año tras año. Además, se conoció ayer que viajó al sur para recorrer algunos sitios afectados.
La titular del Senado anunció que propondrá en la Cámara una modificación del Código Penal para endurecer las penas, con cárcel efectiva, para quienes provoquen incendios de manera intencional o por negligencia.
Planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para el combate del fuego y remarcó que, sin distinción de nacionalidad, origen o ideología, quien delinque debe responder ante la Justicia. En ese marco, recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a preservarlo y restaurarlo cuando resulta dañado.
Villarruel suspendió el lunes sus vacaciones en Monte Hermoso para visitar Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, dos de las áreas afectadas por el fuego.
Con sus palabras y acciones, la vicepresidenta volvió a dejar expuestas diferencias con el presidente Javier Milei, quien evitó referirse a las causas del desastre y se limitó a agradecer el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten las llamas.