Villarruel se diferenció de Milei sobre los incendios y visitó Chubut

Planteó la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para el combate del fuego y remarcó que, sin distinción de nacionalidad, origen o ideología, quien delinque debe responder ante la Justicia. En ese marco, recordó que el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a preservarlo y restaurarlo cuando resulta dañado.