Fuego en la Patagonia: el daño invisible que un incendio genera a nivel subterráneo

Según el especialista, en estos casos el fuego “pasa a ser un evento más de tipo social que una cuestión ecológica natural”, debido a que la mayoría de los focos se originan debido a la acción del hombre -sea por negligencia, desconocimiento o incluso de manera intencional-. La presencia de turistas, fogones mal apagados o quemas deliberadas agravan un escenario ambiental ya frágil. En ese contexto, el riesgo no se limita al ambiente. Los incendios forestales también ponen en peligro a pobladores locales, a brigadistas y a turistas. Y en algunos casos derivan en la pérdida de vidas humanas.