Venezuela: permitieron el ingreso de familiares al penal El Rodeo

En el marco de la liberación gradual de presos políticos que se registra en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, las autoridades del penal El Rodeo I permitieron el ingreso de familiares para visitar a los detenidos. La medida representa un cambio significativo, ya que hacía meses que no se autorizaban contactos directos en dicho centro de reclusión.
En los días previos, el régimen chavista había permitido algunas liberaciones en centros como El Helicoide y Yare, aunque sin listas oficiales ni notificaciones previas. Los parientes suelen ser avisados minutos antes de una excarcelación y, tras la salida, los detenidos son trasladados y liberados en puntos discretos fuera de los recintos.
Entre los familiares que aguardan novedades se encuentra la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece en las afueras del penal a la expectativa de recibir información oficial sobre el estado del oficial.
La situación de Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024, es seguida con especial atención debido al rigor de su encarcelamiento:
- Aislamiento total: Desde su detención ilegal, el gendarme no había tenido oportunidad de comunicarse con su familia mediante cartas, mensajes o llamadas.
- Sin visitas: Hasta este domingo, las autoridades venezolanas habían bloqueado cualquier intento de contacto presencial.
- Condiciones de detención: Gallo se encuentra en el sector rebautizado como Servicio Especial de Máxima Seguridad (CESMAS), bajo un régimen estricto.
La madre del oficial, Griselda Heredia del Valle, expresó el calvario que atraviesa la familia ante la falta de certezas. “Es muy duro el día a día y tratamos de proteger su integridad porque no sabemos qué puede pasar”, manifestó en declaraciones periodísticas. La mujer calificó de “injusta” la situación y relató el impacto emocional de conocer testimonios de ex compañeros de celda sobre las condiciones en El Rodeo I.
Hasta el momento, no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre las próximas excarcelaciones. La metodología empleada por el régimen consiste en avisar a los familiares apenas minutos antes de la liberación, dejando a los detenidos en puntos específicos fuera del centro de detención. “A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, había señalado, la semana pasada, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Pese al anuncio, hasta ahora solo algunas personas fueron liberadas por el régimen chavista. “No descansaremos hasta todos los presos sean libres y hasta que Venezuela un día pueda abrazarse en plena democracia y libertad, que este día les devuelva un poco de paz”, dijo la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.