Venezuela: permitieron el ingreso de familiares al penal El Rodeo

Hasta el momento, no existe una lista oficial ni información fehaciente sobre las próximas excarcelaciones. La metodología empleada por el régimen consiste en avisar a los familiares apenas minutos antes de la liberación, dejando a los detenidos en puntos específicos fuera del centro de detención. “A los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todos debemos hacer para la unión nacional y la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, había señalado, la semana pasada, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Pese al anuncio, hasta ahora solo algunas personas fueron liberadas por el régimen chavista. “No descansaremos hasta todos los presos sean libres y hasta que Venezuela un día pueda abrazarse en plena democracia y libertad, que este día les devuelva un poco de paz”, dijo la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.