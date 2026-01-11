Deuda: lo que falta en 2026

Después de pagar US$ 4.200 millones a los bonistas el viernes pasado, el perfil de vencimientos que enfrenta la Argentina este año se reconfiguró. Así, los compromisos de pago para este año se redujeron en aproximadamente un tercio. Según estimaciones de GMA Capital -publicadas en el portal de TN-, las obligaciones en dólares con privados y con el FMI alcanzan los US$ 8.800 millones en lo que resta de 2026. Antes de la cancelación de esta semana, los compromisos superaban los US$ 12.500 millones. “Pero en 2027, el número escala hasta US$23.000 millones”, afirmó la consultora.
El informe detalló que, después del acuerdo Repo con bancos internacionales por US$ 3.000 millones que el Banco Central firmó durante la semana -y que sirvió para pagar los bonos el viernes- las obligaciones de la autoridad monetaria para 2027 ya casi equiparan a los vencimientos de bonos previstos para ese año.
Tanto el Repo anunciado este año como los dos pactados en 2025 vencen el año que viene. Sumados a lo Bopreales -los títulos en dólares que el Banco Central emitió para cancelar deudas de la gestión anterior con importadores, el organismo tendrá que abonar US$ 8.048 millones en 2027.
Por su parte, el Tesoro enfrenta vencimientos de títulos públicos por US$ 8.586 millones con privados el año que viene, suponiendo que aproximadamente un 15% de los bonos están en manos de organismos públicos. El perfil de vencimientos en dólares se completa con los compromisos ante el FMI. Este año, la Argentina debe hacer pagos al FMI por casi US$ 4.400 millones, pero según las estimaciones de GMA Capital, esa cifra se reduce a US$ 2.633 millones netos de los desembolsos del organismo.