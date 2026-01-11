Secciones
EconomíaNoticias económicas

Deuda: lo que falta en 2026

Son U$S 8.800 millones a pagar, según el análisis de una consultora.

Deuda: lo que falta en 2026
Hace 3 Hs

Después de pagar US$ 4.200 millones a los bonistas el viernes pasado, el perfil de vencimientos que enfrenta la Argentina este año se reconfiguró. Así, los compromisos de pago para este año se redujeron en aproximadamente un tercio. Según estimaciones de GMA Capital -publicadas en el portal de TN-, las obligaciones en dólares con privados y con el FMI alcanzan los US$ 8.800 millones en lo que resta de 2026. Antes de la cancelación de esta semana, los compromisos superaban los US$ 12.500 millones. “Pero en 2027, el número escala hasta US$23.000 millones”, afirmó la consultora.

Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes "agitaron el fantasma del default"

Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes agitaron el fantasma del default

El informe detalló que, después del acuerdo Repo con bancos internacionales por US$ 3.000 millones que el Banco Central firmó durante la semana -y que sirvió para pagar los bonos el viernes- las obligaciones de la autoridad monetaria para 2027 ya casi equiparan a los vencimientos de bonos previstos para ese año.

Tanto el Repo anunciado este año como los dos pactados en 2025 vencen el año que viene. Sumados a lo Bopreales -los títulos en dólares que el Banco Central emitió para cancelar deudas de la gestión anterior con importadores, el organismo tendrá que abonar US$ 8.048 millones en 2027.

El gobierno de Milei paga vencimientos de deuda por U$S4.300 millones: cómo consiguió los fondos

El gobierno de Milei paga vencimientos de deuda por U$S4.300 millones: cómo consiguió los fondos

Por su parte, el Tesoro enfrenta vencimientos de títulos públicos por US$ 8.586 millones con privados el año que viene, suponiendo que aproximadamente un 15% de los bonos están en manos de organismos públicos. El perfil de vencimientos en dólares se completa con los compromisos ante el FMI. Este año, la Argentina debe hacer pagos al FMI por casi US$ 4.400 millones, pero según las estimaciones de GMA Capital, esa cifra se reduce a US$ 2.633 millones netos de los desembolsos del organismo.

Temas República ArgentinaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoGobierno nacionalJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

El Banco Central adquirió más de U$S200 millones durante la semana

El Banco Central adquirió más de U$S200 millones durante la semana

Cómo hará el Gobierno para pagar los U$S4.200 millones de deuda que vencen el viernes

Cómo hará el Gobierno para pagar los U$S4.200 millones de deuda que vencen el viernes

Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en intereses durante los próximos cinco años

Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en intereses durante los próximos cinco años

Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios