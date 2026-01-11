Deuda: lo que falta en 2026

Después de pagar US$ 4.200 millones a los bonistas el viernes pasado, el perfil de vencimientos que enfrenta la Argentina este año se reconfiguró. Así, los compromisos de pago para este año se redujeron en aproximadamente un tercio. Según estimaciones de GMA Capital -publicadas en el portal de TN-, las obligaciones en dólares con privados y con el FMI alcanzan los US$ 8.800 millones en lo que resta de 2026. Antes de la cancelación de esta semana, los compromisos superaban los US$ 12.500 millones. “Pero en 2027, el número escala hasta US$23.000 millones”, afirmó la consultora.