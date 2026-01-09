El gobierno de Milei paga vencimientos de deuda por U$S4.300 millones: cómo consiguió los fondos

Un informe de Cepec (Centro de Estudios Políticos y Económicos) señaló que se trata de una tasa inferior a la de 2024 y 2025, lo que refleja una menor prima de riesgo y un abaratamiento del financiamiento. No obstante, aclaró que la operación responde a una necesidad de liquidez y no a un flujo genuino de la balanza de pagos.