Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes "agitaron el fantasma del default"

Entre los Bonares, el AL 2029 pagó U$S10 de capital y U$S 0,40 de intereses, con un desembolso de U$S145 millones. El AL 2030 abonó U$S8 de capital y U$S0,30 de intereses, lo que explicó una salida de U$S1.088 millones. El AL 2035 canceló intereses por U$S2,06 y sumó U$S327 millones; el AL 2038 pagó U$S2,50 en renta, con un total de U$S252 millones; y el AL 2041 abonó intereses por U$S1,75, con un costo de U$S27 millones.