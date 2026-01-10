Milei celebró el pago de la deuda y apuntó contra quienes "agitaron el fantasma del default"
El Gobierno cumplió con un vencimiento por más de U$S4.200 millones con bonistas privados, financiado con recursos propios, un repo del BCRA y fondos de la privatización de represas. El Presidente destacó la operatoria y criticó a los economistas que anticipaban un incumplimiento.
El presidente Javier Milei destacó este viernes el cumplimiento de los vencimientos de deuda y cuestionó con dureza a quienes, según afirmó, “agitaron el fantasma del default” durante los últimos meses. La reacción del mandatario llegó luego de que el Gobierno anunciara el pago de obligaciones con bonistas privados por alrededor de U$S4.200 millones.
Según informó la Casa Rosada, el vencimiento se cubrió mediante una combinación de dólares propios, un préstamo tipo repo acordado por el Banco Central (BCRA) con bancos internacionales, depósitos del Tesoro y fondos provenientes de la privatización de las represas del sur del país.
A través de su cuenta en X, Milei celebró la noticia y compartió un fragmento de una intervención pública del economista español Juan Ramón Rallo. En ese análisis, el especialista descartó que el Gobierno haya tomado nueva deuda para cumplir con los pagos y explicó el mecanismo utilizado.
“El gobierno de Javier Milei está refinanciando su deuda actual, no tomando nueva deuda”, sostuvo Rallo. Y agregó: “Sencillamente, no puede estar tomando nueva deuda porque tiene superávit, gasta menos que sus ingresos”. Para el economista nacido en Castellón, se trata de “lo que hacen todos los países serios, por más que sea raro en la Argentina que vive defaulteando”.
El Presidente acompañó ese recorte con una ironía dirigida a “gran parte de los economistas profesionales”: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”.
Cómo se cubrió el vencimiento
De acuerdo con el detalle oficial, el pago total ascendió a U$S 4.218 millones. De ese monto, U$S692 millones estaban en manos del sector público, por lo que no implicaron una salida neta de dólares al tratarse de pagos intra sector público y refinanciables.
En cuanto al pago neto a privados, por U$S3.526 millones, el Tesoro utilizó U$S2.300 millones provenientes de los ingresos por la privatización de las represas del Comahue. El resto, unos U$S1.200 o U$S1.300 millones, se cubrió con fondos del repo.
El miércoles previo, el Banco Central había anunciado el cierre de un repo con bancos internacionales por U$S3.000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación destinada a sumar liquidez de manera transitoria. Las entidades participantes fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander.
La licitación recibió ofertas por U$S4.400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado. En paralelo, el BCRA continúa con el programa de acumulación de divisas y ya logró sumar unos U$S200 millones a las reservas.
Los bonos que pagó la Argentina
Este viernes, la Argentina enfrentó vencimientos por U$S 4.382 millones, de los cuales U$S2.695 millones correspondieron a capital y U$S1.686 millones a intereses. Los pagos incluyeron bonos Bonares (AL), denominados en dólares bajo ley argentina; Globales (GD), en dólares y regidos por la ley de Nueva York; y bonos emitidos en euros.
Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) detalló el pago de cada título por cada U$S100 de valor nominal. El Global 2029 abonó U$S10 de capital y U$S0,40 de intereses, con un desembolso total de U$S273 millones. El GD 2030 pagó U$S8 de capital y U$S0,30 de intereses, lo que implicó U$S1.128 millones. El GD 2035 canceló únicamente intereses por U$S2,06, sumando U$S421 millones.
En el caso del GD 2038, se abonaron intereses por U$S2,50, con un pago total de U$S285 millones; el GD 2041 canceló intereses por U$S1,75, que representaron U$S183 millones; y el GD 2046 pagó U$S2,27 de capital y U$S1,97 de renta, totalizando U$S89 millones.
Entre los Bonares, el AL 2029 pagó U$S10 de capital y U$S 0,40 de intereses, con un desembolso de U$S145 millones. El AL 2030 abonó U$S8 de capital y U$S0,30 de intereses, lo que explicó una salida de U$S1.088 millones. El AL 2035 canceló intereses por U$S2,06 y sumó U$S327 millones; el AL 2038 pagó U$S2,50 en renta, con un total de U$S252 millones; y el AL 2041 abonó intereses por U$S1,75, con un costo de U$S27 millones.
Con este cumplimiento, el Gobierno buscó enviar una señal a los mercados y reforzar su discurso de orden fiscal y solvencia financiera, en medio de un escenario que, según el Presidente, volvió a dejar sin sustento las advertencias de un nuevo default.