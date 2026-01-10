Se confirmó el pago a bonistas y el Central compra más dólares

Desde comienzos de año, las bandas cambiarias se actualizan según la variación más reciente de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, en ese escenario, el BCRA activó un sistema para adquirir divisas en el mercado con el objetivo de reforzar sus reservas en moneda extranjera. La intervención comenzó el lunes pasado con una compra por U$S 21 millones, seguido por el martes con U$S 83 millones; el miércoles con U$S 9 millones; el jueves con U$S 62 millones; y el viernes con U$S 43 millones, totalizando U$S 218 millones en la semana.